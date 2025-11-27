ファンデリーは、大塚食品の「マンナンヒカリ」を使用した商品を12月1日から「ミールタイム」で発売する。

大塚食品「マンナンヒカリ」を使用した「牛肉の甘辛炒め」を12月1日から発売する。「マンナンヒカリ」は医療機関管理栄養士98％が推奨（調査機関：ファンデリー調べ、評価方法：管理栄養士におけるアンケート調査／2024年3月実施、アンケート回答者：全国医療機関566施設／管理栄養士各1名、質問：糖質やカロリーコントロールをしたい人へ「マンナンヒカリ」を紹介したいと思うか、結果：管理栄養士98％が「はい」と回答、評価商品：マンナンヒカリ（75g））する“米と混ぜて炊くだけ”の糖質＆カロリーコントロールができるごはん。エネルギー・糖質が気になる人にも、ボリュームや味などを気にせず、ごはんをおいしく食べることができる。

同商品は、やわらかい牛もも肉やあめ色の炒め玉ねぎ、香り豊かな牛蒡を生姜風味の甘辛タレで味付けしたごはんがすすむ一品とのこと。通常のごはんの代わりに「マンナンヒカリ入りごはん」を使用することで、糖質約14％カット（マンナンごはん・普通のごはんを同量比較）が実現している。また、食物繊維も約10倍（マンナンごはん・普通のごはんを同量比較）摂取できる。

今後も「ミールタイム」は、エネルギーや糖質が気になる人に魅力的な商品を提案していく考え。

なお、マンナンごはんは、マンナンヒカリ：米を1：4の比率で炊飯。「日本食品標準成分表2020年版（八訂）」こめ（水稲穀粒・精白米）およびマンナンヒカリの栄養成分表示を用いて計算している。普通のごはんは、ミールタイムECサイト仕込み時の計算値となる。

［小売価格］

牛肉の甘辛炒め：700円（税込）

発売日：12月1日（月）

ファンデリー＝https://www.fundely.co.jp