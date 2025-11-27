11月27日、辻希美がブログを更新。26日に18歳の誕生日を迎えた長女・希空の誕生日会の様子を公開した。

辻は、自身のブログにて、「改めて…昨日は希空の18歳の お誕生日 でした」「友達や幼馴染が沢山集まって お祝いをしました」と明かし、オーダーしたという特大のバースデーケーキの写真を公開。

続けて、希空が18歳の誕生日ならびに芸能界デビュー1周年を迎えたことを祝福した上で、夫・杉浦太陽も交えた3ショットも披露すると、「親バカだけど、パパとママは希空の1番の 推し…ファンです」と長女への愛情を滲ませた。

さらに、「本当にパパとママを親にしてくれた事 パパとママの所に産まれてきてくれた事 心から感謝しています」「これからも大変な事沢山あるけど 一生支えて行くから一緒に乗り越えて 頑張って行こうね」などとメッセージを送り、次女も加わった家族4ショットでブログを締めくくった。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍し、2007年に杉浦と結婚した辻。現在は、このたび18歳になった長女・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男・今年8月に誕生した0歳の次女を育てる5児の母で、SNSでは飾らない等身大のリアルな日常をたびたび発信している。

