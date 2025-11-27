衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名：河淳）は、毎年人気の高級感あふれるフェイクファーティペットにイミテーションパールをあしらった「エコファーパール付きティペット」と、静電気防止加工を施した「静電気防止カラーブロックマフラー」を11月22日に同時発売した。

冬の寒さが本格化すると、首元の防寒アイテムが欠かせない。特にティペットやマフラーは、寒い季節におしゃれを楽しむための定番アイテム。しかしその一方で、静電気による髪のまとわりつきやホコリの付着といった不快感や防寒だけでなく華やかさも欲しいなど気になることも多いもの。



「エコファーパール付きティペット」

こうした冬ならではの悩みに対して、KEYUCAでは毎年人気の「エコファーパール付きティペット」と柄デザインをリニューアルした「静電気防止カラーブロックマフラー」を今年も展開する。

このティペットは、シンプルで上質なデザインが特徴。イミテーションパールの装飾は、シンプルな中にもエレガントさを演出し、冬のコーディネートに華やかさをプラスする。さりげなくも洗練されたアクセントとなり、日常の装いを格上げしてくれる。さらに、縫製糸には静電気防止加工を施した糸を使用している。



「静電気防止カラーブロックマフラー」

一方、カラーブロックデザインが目を引くマフラーは、静電気防止加工を施すことで乾燥する季節の不快感を抑えつつ、やわらかな肌触りと程よいボリューム感で暖かさとおしゃれを両立した。コーディネートにアクセントを加える。

上品さを求める人にはティペット、カジュアルな抜け感を楽しみたい人にはマフラー。異なる魅力を持つ2アイテムで、寒さ対策もおしゃれも叶える冬のスタイルを楽しんでほしい考え。

［小売価格］

エコファーパール付ティペット：4290円

静電気防止カラーブロックマフラー：4400円

（すべて税込）

［発売日］11月22日（土）

KEYUCA＝https://www.keyuca.com