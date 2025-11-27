暖房器具を使い始めるこの時期、多発するのがストーブによる火災です。新潟市消防局は実験を公開して火災への注意を呼びかけました。



（リポート）

「冬に大活躍のストーブ。ですが去年の出火原因第一位でもあるんです」



11月26日、新潟市消防局で公開された実験。用意されたのはこの時期、使い始めるストーブです。洗濯物をストーブの上に落とすと…





（リポート）「現在1分が経過しました。バスタオルの上から白い煙が上がっています」そして約4分半後…（リポート）「いま火が上がり始めました。鼻をさすようなこげの匂いが辺りを覆っています」5分も経たずに出火してしまいました。新潟市消防局によりますと、去年県内で起こった住宅火災は187件。このうち出火原因の1位はストーブで、30件にのぼっています。ストーブは給油の際にも注意が必要です。〈新潟市消防局消防司令 佐藤幸栄さん〉「給油をして部屋にいたりました。ここでタンクをかえした際に油がかかってしまうと」数滴たらしてしまうだけで激しく火が噴き出しました。消防はストーブ火災で亡くなった人もいるとして注意を呼びかけています。〈新潟市消防局消防司令 佐藤幸栄さん〉「使う前におかしいなと思ったらメーカーに出して点検する、修理するもしくは清掃をしてきれいな状態で使っていただくのが大切だと思います」これからの時期気を付けたいストーブ火災。カーテンや布団など、燃えやすいものを近くに置かないことも大切だということです。