宮沢りえ、大胆肌見せ圧巻のモデルショット公開！ 顔のドアップで美肌を披露『VOGUE JAPAN』のカット
俳優の宮沢りえさんは11月27日、自身のInstagramを更新。美しいモデルショットを公開しました。
【写真】宮沢りえの美肌あらわなホルターネック姿
2枚目は顔をアップで切り取っており、透き通るような美肌が際立つカットになっています。これらの写真は、ファッション誌『VOGUE JAPAN』（コンデナスト・ジャパン）の公式Webサイトに掲載されており、記事内では宮沢さんの美の秘訣（ひけつ）も紹介されています。気になる人はぜひチェックしてみてください。
(文:勝野 里砂)
圧巻のモデルショット宮沢さんは「@voguejapan @cledepeaubeaute」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目では、ベルベット素材のホルターネックをまとった姿を披露しました。その手にはジャパンアンバサダーを務める資生堂の高級ブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」の「ラ・クレーム」が。
『火星の女王』に出演映画『万引き家族』で知られる是枝裕和監督のNetflixドラマ『阿修羅のごとく』や、俳優の大竹しのぶさん主演の舞台『リア王』など、2025年は話題作への参加が相次いだ宮沢さん。12月からはNHKの放送100年を記念した特集ドラマ『火星の女王』への出演も控えています。直木賞受賞作家・小川哲さんの小説を原作にしたSFサスペンスで、菅田将暉さんや岸井ゆきのさんも出演予定です。宮沢さんの圧倒的な存在感と巧みな演技力を、新たな作品で見られるのが楽しみですね。
