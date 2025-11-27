「アーセナルの未来は明るい」期待の15歳が強烈インパクト！ ３人抜き衝撃弾にファン熱狂「信じられない」
若き逸材が躍動している。
現地11月26日、UEFAユースリーグのリーグフェーズ第５節でアーセナルU-19は、バイエルンU-19と対戦し、４−２で勝利。この一戦で２ゴールの活躍を見せたのが、アーセナルのマックス・ダウマンだ。
15歳のレフティは、14歳でトップチームのトレーニングに参加しており、今季開幕前にはアジアツアーにも帯同。シンガポールで行なわれたミラン戦（１−０）でトップデビューを果たし、続くニューカッスル戦（３−２）では鋭いドリブルで何度も仕掛け、決勝点につながるPKを獲得してみせた。
UEFAユースリーグでも際立つパフォーマンスを披露しており、前出のバイエルンU-19戦で決めた自身の２点目は圧巻だった。
３−２で迎えた90＋７分、敵陣右サイドでドリブルを開始すると、カットインから一気にエリア内に進入し、相手２人を抜き去り、カバーに入った３人目をルーレットでかわす。最後は冷静な左足シュートでネットを揺らした。
この３人抜き衝撃弾にSNS上では、「アーセナルの未来は明るい」「信じられない」「イングランド最高の逸材だ」「彼は本物だ」「別格だね」「トップチームで出場機会を与えてあげて」などの声があがっている。
スペシャルなタレントが称賛を浴びた。
【動画】アーセナル期待の15歳ダウマンの３人抜き衝撃弾！
