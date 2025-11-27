マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（52）が27日、オリックスグループ公式インスタグラム「SMILE ON」で、インスタライブに登場。「イチ問一答」と題して、ファンからの仕事、恋愛、人間関係、人生など幅広い悩み相談に答えた。第4弾の今回はゲストに俳優でミュージシャンのディーン・フジオカ（45）も登場した。

デジタルデトックスができないファンからのSNSとの付き合い方をどのようにコントロールしているか？という質問。イチロー氏は自身の1日のルーティンを明かし「こういうものと触れ合うというか、関わるという事が1日の中にない。メール来ないし、そもそも。ないんですよ時間が」とキッパリ。

続けて「集中できるもの、没頭できるものを見つけると脳も活性化される」と語り「今の僕は、エプロンして料理してるともの凄い脳が活性化される。最近だと40日連続でオムライスを作るっていう経験をしたんですけど」と告白した。

「いろいろ変えて、最後は結局卵の状態をどうするかでクオリティーが決まるんですけど。それやってたら集中してるから、他のことなんて入ってこないんですよ」とハマりっぷりを語り、最後には「何か作ってください！」と相談者へアドバイスした。