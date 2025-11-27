犬との暮らしで心と体の発達が変わる？ 自閉症の子の心・言語・社会性に、犬の飼育はどう影響するのか
犬を家族に迎えるとき、「子どもの成長にどんな影響があるのだろう」と考えるご家庭は多いでしょう。特に発達障害のあるお子さんにとって、動物とのふれあいは特別な意味を持つことがあります。
今回は、犬の飼育が、特に自閉スペクトラム症（ASD）の子どもにどのような影響をもたらすのか、興味深い大規模調査から分かることをご紹介します。
これまでにも、犬の飼育が、子どもの喘息や食物アレルギー、肥満のリスクを減らす可能性が報告がされていました。しかし、認知機能や社会性などの「言葉」「コミュニケーション」「心」の発達にどう関連するかは十分に分かっていませんでした。
そこで、神経発達症を持つ子どもにとって、犬を飼うことは本当によい影響があるのか、科学的検証を目的に進められたのが本研究です。医学系データベース（EMBASE, MEDLINE, Cochrane Library）から関連論文を網羅的に集め、18歳以下で家庭で犬を飼育しているなどの設定基準を満たす16本を分析し、子どもへの影響を系統的に検証されました。
▼1. 情緒が安定し、社会性が育ちやすくなる
16本中14本の研究で、犬を飼うASD児の情緒が安定しやすくなったと報告されました。また、他者との社会的な関わりが改善したケースもあります。犬との安定した関係が、安心感につながったと考えられます。
▼2. 認知・言語能力の発達を後押しする
7本の研究で、認知機能や言語の発達が向上したと報告されています。犬に話しかけたりお世話をしたりする自然な関わりの中で、子ども本来の力が引き出されるのかもしれません。
▼3. 身体能力（粗大運動・微細運動）が向上する
遊んだり、エサやりや散歩などの犬の世話をしたりする中で、身体の使い方が発達するという報告もありました。身体を動かす能力（粗大運動）や、手先の器用さ（微細運動）の向上が見られたそうです。
▼4. 家族のストレスが軽減される
さらに6本の研究では、犬の存在が家族関係をよりよくし、保護者の不安やストレスも軽減する効果が示されています。実際に保護者の唾液中コルチゾールが低下したという客観的データもあります。
犬は言葉ではなく、アイコンタクトやしぐさなど、非言語的な手段で気持ちを伝えます。このやりとりを通して、言葉に頼らないコミュニケーションの重要性を自然に学び、他者の感情を理解する練習になると考えられます。言葉・コミュニケーションに困難を抱えるASDの子どもが、自分の気持ちを表現したり、他者との交流を深めたりするきっかけになると言えるでしょう。
研究では、言語・コミュニケーション能力、ストレスの軽減とリラックス効果、運動面、社会性の発達を促すといったよい結果が明らかになっています。筆者も、犬と暮らすことは責任感、自立心の育成やさまざまなものに触れるなど感覚過敏の緩和にも効果があると考えます。
実際に、筆者自身もASDの子どもの診療において、犬との生活を始めたことでコミュニケーション能力が伸び、言葉の獲得に寄与したと考えられるケースを多く経験してきました。
また、動物介在療法の1つである「イルカ介在療法（Dolphin Assisted Therapy）」というものがあります。1970年代に米国で始まり、日本では1996年から研究が進み、2001年には常設プログラムも開始されました。
特に犬の行動は予測しやすいため、子どもたちが安心して関わりやすい点も特徴です。犬が気持ちをくんでくれると感じられることが、社会的スキルやコミュニケーション意欲の向上につながる可能性があります。
・16本の研究は方法や評価尺度が異なり、単純比較が難しい
・ほとんどがASDの子どもを対象で、他の発達障害にも当てはまるかは不明
・犬を飼う上で、動物アレルギーの問題・時間・費用・しつけなどの責任も伴う
犬という存在は、子どもの成長と家族の幸福にとって「かけがえのないパートナー」となり得ますが、実際に飼うことを検討する場合は、こうした点も十分に踏まえることが大切です。
■参考文献
・Tiarnán Ó Conaill,Ailbhe Whitty,Simon K Hollingsworth,et al.Dog-ownership and paediatric neurodevelopmental disorders; 'pawsitive' impact: a systematic review.Pediatr Res. 2025 Jul 30.
・https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40739385/
▼秋谷 進プロフィール
小児神経学・児童精神科を専門とする小児科医・救急救命士。プライベートでは4児の父。子どもの心と脳に寄り添う豊富な臨床経験を活かし、幅広い医療情報を発信中。
(文:秋谷 進（医師）)
