「まさかの遠い親戚」MIYAVI、有名格闘家との関係明かす。韓国での2ショット公開「最高の家族が出来た」
アーティストのMIYAVIさんは11月27日、自身のInstagramを更新。総合格闘家として活躍する秋山成勲さんと韓国で撮影したツーショットを公開し、ファンの注目を集めています。
【写真】MIYAVI＆秋山成勲、“ギラギラ”な2人の格好いいショット
さらにMIYAVIさんは、秋山さんとの関係について「まさかの遠い親戚でした 血はつながってないですが心は共鳴しています」と明かし、「いくつになってもギラギラセクシーでいきましょう」と呼び掛けました。
コメント欄では、「最高のツーショット」「MIYAVIさんなら20年後30年後もセクシーに決まってる」「雅も秋山選手もギラギラでお似合いですね」「セクシー＆ダンディなお二人 とってもステキです」「秋山さんとの熱い絆....」と称賛の声が集まっているほか、「最高の家族が出来た」と秋山さんからのメッセージも寄せられています。
(文:勝野 里砂)
【写真】MIYAVI＆秋山成勲、“ギラギラ”な2人の格好いいショット
「まさかの遠い親戚でした」MIYAVIさんは「With hyon @akiyamachoo ソウルにて秋山さんと」とつづり、1枚の写真を掲載。秋山さんプロデュースのお酒を手にしたMIYAVIさんと、眼鏡を掛けた秋山さんが写っています。
コメント欄では、「最高のツーショット」「MIYAVIさんなら20年後30年後もセクシーに決まってる」「雅も秋山選手もギラギラでお似合いですね」「セクシー＆ダンディなお二人 とってもステキです」「秋山さんとの熱い絆....」と称賛の声が集まっているほか、「最高の家族が出来た」と秋山さんからのメッセージも寄せられています。
中国の音楽フェスに出演アジア圏を行き来しながら活動しているMIYAVIさん。15日に出演していた、中国・海南で開催された音楽フェス「R-day Music Festival II」の様子を、InstagramとYouTubeで公開しています。格好良過ぎるライブの様子はYouTubeでも見ることができます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)