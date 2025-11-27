ウナギの取引に関する国際会議が27日に行われました。日本のウナギは約7割を輸入に頼っていますが、私たちの食卓に影響は出るのでしょうか。

■ウナギ“規制強化”なら心配が…

炭火で香ばしく、じっくりと焼かれたウナギ。ご飯との相性は抜群。甘塩っぱいタレの香りが食欲をそそります。

──よく来られるんですか？

お客さん（30代）

「毎週のように来ています。安くてすぐ出て、うな丼っていう高いものなのに、カジュアルに食べられてうれしい」

まもなく創業25年を迎えるこの店では、中国の複数のルートからウナギを仕入れているといいます。

名代宇奈とと・居酒屋事業担当 田中朝也さん

「品質と管理体制というところにも重点をおいて仕入れをしている」

ただ、心配されるのが…。

名代宇奈とと・居酒屋事業担当 田中朝也さん

「規制強化に関しては、ウナギを扱う私たちにとっては非常に不安」

■すべての種類のウナギ取引に規制をかけるか議論

今後、ウナギの価格が高騰するかもしれない重要な出来事がありました。

27日、ウズベキスタンで開かれている国際会議では、ニホンウナギを含むすべての種類のウナギの取引に規制をかけるかどうかが議論されました。

水産庁によると、日本で消費される約7割は輸入したウナギ。もし、規制が実施されれば日本への輸入が滞り、ウナギの価格が高騰する恐れがあります。

こうした規制の背景にあるのが、後を絶たない違法なウナギの取引です。

■スペイン 伝統的な真夜中のウナギ漁に同行

その実態を探るべく、私たちが向かったのはスペイン。真夜中のウナギ漁に同行しました。

佐藤篤志記者

「今、午前2時半です。こちらの川で伝統的な網を使った方法でウナギをとっていきます。今、3匹ほどウナギの稚魚がとれました」

昔から行われている、正規のウナギ漁。ここでは、以前90人ほどが漁に出ていたといいますが…。

漁師

「このペースじゃ、一晩中粘ったとしてもそうだな、200匹もとれないよ」

今では、漁をするのは4人ほどに。

■スペインで密漁と密輸が問題に 国際会議の結果は？

以前よりウナギの稚魚がとれなくなったため、その希少価値の高さから、スペインでは「白い金」とも呼ばれています。

その高値から問題となっているのが、密漁と密輸。

見せてくれたのは、空港内で実際に密輸の取り締まりをした動画。捜査員がスーツケースを開けると、中から6つの袋が出てきました。その中には、無数のウナギの稚魚が…。

実際、1キロあたり日本円で約20万円の高値で取引されることもあるといいます。

治安警備隊 自然保護サービス課 エバリストさん

「それ（稚魚）をマフィアが買い取り高値で取引される。それが地元の人たちが密漁に向かう動機となっている。一度スペインを出てしまい輸入国で検査されなければ、取り締まりはされないでしょうね」

違法取引されるウナギの種類は見分けるのが難しいとして、EU（＝ヨーロッパ連合）はすべてのウナギを規制するよう訴えました。

これに対して、日本は「ニホンウナギは絶滅の恐れがなく、種類の区別は可能だ」と、反対の姿勢を貫きました。

そして、その結果が出ました。

すべてのウナギの国際取引を規制する案が、反対多数で否決されました。

■日本のスーパーの反応は？ 別の懸念も

この結果に日本のスーパーでは…。

──否決と聞いてどう？

お客さん

「（否決で）ウナギ大好きなのでホッとした。大きいでしょう中国産の。もうひとつ買っちゃおう」

中国産のウナギを1パック950円で販売しているこの店。しかし、別の心配ごとも…。

コモディイイダSV統括部長 大塩隆一さん

「今の中国との関係の中で、どうなっていくのかというのは懸念」

日中関係の冷え込みによりウナギの輸入が滞り、価格が上がらないか不安を感じています。

コモディイイダSV統括部長 大塩隆一さん

「食の楽しさは万国共通であると思うので、今まで通りで動いてくれればうれしいなと望んでいます」

お客さんも…。

お客さん

「高かったら買わない」

「食べないよ、ウナギ諦めだよ。穴子でも食べる」

◇

ウナギの価格は、今後どうなっていくのでしょうか？