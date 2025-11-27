【香港＝遠藤信葉、田村美穂】香港北部大埔区の高層マンション群で発生した火災から一夜明けた２７日も、現場では懸命な消火や救助活動が続いた。

犠牲者は増え続け、少なくとも７５人が死亡し、連絡が取れていない人も相次いでいる。家を失ってうなだれる人や、家族の安否を案じてマンションを見上げる人の姿が見られた。

「あっという間に火が迫り、恐怖だった」。火災に遭ったマンション７棟のうちの１棟に住む葉秀欄さん（７２）は２７日、避難した現場近くの商業施設のベンチに座り、声を絞り出した。

葉さんはマンションが完成した１９８３年、１０階の一部屋に入居。息子（４２）と夫（８１）の３人で暮らし、息子が結婚してからは夫と２人で生活していた。

火災は２６日午後３時頃に発生。火元は自宅から四つ隣の棟で、当初は自分の棟まで燃え広がるとは思ってもいなかった。だが、約２時間後、夫とソファでくつろいでいたところ、マンション管理者から突然、避難を指示された。わずかな現金と身分証だけを持って、急いでエレベーターに乗ってマンション外に逃げた。

避難先の商業施設では、硬い石のベンチの上にボランティアから無償提供された布団を立てかけ、背もたれにして過ごしている。早く自宅に戻りたいが、自宅のある棟も激しく焼け、いつ戻れるかも今後の生活も全く見通せない。「今は先のことは考えられない。頑張るしかない」。葉さんは不安な表情で話した。

火災現場付近では２７日、多くの消防車と救急車が代わる代わる消火と救助活動を行う中、連絡が取れず行方不明となっている家族を捜す人たちが集まった。

夫と連絡が取れないという女性（６６）は「病院を回ったけど見つからない」と友人に電話し、涙を流して黒煙がくすぶるマンションを見上げていた。夫は昨年７月に始まった大規模修繕工事の現場で、外壁のタイルを貼る仕事をしていたという。火災を知り、負傷者が搬送された病院を捜して回ったが、夫を見つけられなかった。

「今はまだ立っていられるけれど、これからは分からない。どうか元気な夫にまた会わせてほしい」。女性は涙ながらに語った。