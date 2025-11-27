£Ì£é£Ì£é£Ã£ï¡¡¼«¿ÈÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡¡£Í£Á£Ô£Ó£Õ£Ò£É¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½Ð±é
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç²Î¼ê¡¢±Ç²è¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î£Ì£é£Ì£é£Ã£ï¤¬Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡ÖÂè£²²ó¡¡´µ¼Ô¡¦»ÔÌ±Âç½¸²ñ¡Á´µ¼Ô¡¦»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤è¤¦¡Á¡×¤¬£²£·Æü¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¤Î¥¯¥é¥Ö£å£Ø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢£Ì£é£Ì£é£Ã£ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢£Í£Á£Ô£Ó£Õ£Ò£É¡¢£Ë¡¢±¨ÅÆ¡Ý£õ£ô£ï¡Ý¡¢£Ã£é£Ï£Î¡¢£Í£ó¡¡£Ï£Ï£Ê£Á¡¢£Í£Á£Ó£Ë¡¡£Ï£Æ¡¡£Ç£Ï£Ä£Ä£Å£Ó¡Ë¤é£¸ÁÈ¤Î¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ö²»³Ú¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëà°åÎÅ¤È¼Ò²ñá¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËºòÇ¯½é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æ±¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢²»³Ú¤È¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÎÏ¤ÇÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢À¤Âå¤äÎ©¾ì¤ò±Û¤¨¤¿»×¤¤¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄó¶¡¡£Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î£Ì£é£Ì£é£Ã£ï¤Î¤â¤È¡¢°åÎÅ¤ò¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡³«±éÁ°¡¢£Ì£é£Ì£é£Ã£ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢£Í£Á£Ô£Ó£Õ£Ò£É¤ÎÌøÅÄÍ¥¼ù¡¢£Ë¡¢¥Ù¥¤º´Æ£¡Ê±¨ÅÆ¡Ý£õ£ô£ï¡Ý¡Ë¡¢ÛÙ²»¡Ê£Ã£é£Ï£Î¡Ë¡¢£Í£ó¡¡£Ï£Ï£Ê£Á¡¢£Á£ó£á£í£é¡Ê£Í£Á£Ó£Ë¡¡£Ï£Æ¡¡£Ç£Ï£Ä£Ä£Å£Ó¡Ë¤¬°Ï¤ß¼èºà¤ËÂÐ±þ¡££Ì£é£Ì£é£Ã£ï¤Ï£¹ºÐÇ¯²¼¤ÎÄï¤¬ÍÄ¾¯´ü¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¼À´µ¤Ç¡¢Æþ±¡À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¡ÖÄ¹¤¯À¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËèÆüµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Äï¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²»³Ú¤Ëµß¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢´Ü¤Ò¤í¤·¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¥³¥á¥ó¥È¤Ç³«Ëë¡£Â³¤¤¤Æ¡¢£Ì£é£Ì£é£Ã£ï¤È¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÀîÄÅÉðÂç¤¬¡¢±Ç²è¡Ö£Ã£È£É£Ã£Á£Ç£Ï¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö£Ã£É£Ã£Á£Ç£Ï¡×¤òÀ¸±éÁÕ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢£Í£Á£Ô£Ó£Õ£Ò£É¡¢£Í£ó¡¡£Ï£Ï£Ê£Á¡¢£Ë¤¬½Ð±é¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì£Ì£é£Ì£é£Ã£ï¤È¥³¥é¥Ü¡££Í£Á£Ô£Ó£Õ£Ò£É¤Ï¡Ö¥¢¥ô¥¡¥ó¥Á¥å¡¼¥ëÃæÌÜ¹õ¡×¤ò¡¢£Í£ó¡¡£Ï£Ï£Ê£Á¤Ï¡Ö¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï¡×¡¢£Ë¤¬¡Ö£Ù£ï£õ¡Ç£ö£å¡¡£Ç£ï£ô¡¡£á¡¡£Æ£ò£é£å£î£ä¡×¤ò¡¢£Ì£é£Ì£é£Ã£ï¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£