タレントのＬｉＬｉＣｏ（５５）が２７日、都内で行われた「第２回 患者・市民大集会〜患者・市民の声を届けよう〜」音楽ライブの囲み取材に、男性６人組昭和歌謡＆ポップスグループ・ＭＡＴＳＵＲＩの柳田優樹（３９）、歌手のＫ（４２）らと登壇した。

「音楽でつながる“医療と社会”」をコンセプトに、総合プロデュースを手がけたＬｉＬｉＣｏは「私の“好き”がつまったラインアップ」と自信を見せた。また「第６７回輝く！日本レコード大賞」でＳＨＯＷ−ＷＡとともに、新人賞を獲得したＭＡＴＳＵＲＩの柳田は「人生が順風満帆とはいかないメンバーで構成された僕たちが、こんなありがたい賞をいただくことができたのは、スタッフをはじめ、応援してくださる皆さんがいてこそ。今日はグループ名のとおりこの会場からお祭りを巻き起こして、全国に元気をお届けしたい」と、メンバーを代表して思いの丈を伝えていた。

イベントでは、ＬｉＬｉＣｏが全アーティスト８組とスペシャルコラボを披露し、来場した３５０人が熱狂。フィナーレには出演者全員が登場し、あたたかい拍手につつまれながら２時間２０分の公演に幕を閉じた。