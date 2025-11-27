セレモニーに登場したＬＵＮＡ ＳＥＡの（左から）ＳＵＧＩＺＯさん、ＲＹＵＩＣＨＩさん、ＩＮＯＲＡＮさん、Ｊさん＝２７日、小田急秦野駅

小田急電鉄は２８日、秦野駅（神奈川県秦野市）の駅メロディーに、人気ロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ（ルナシー）」の楽曲を採用する。同市政７０周年事業の一環。２７日には同駅でセレモニーが行われ、闘病中の真矢さんを除くメンバー４人が参加した。

上り線に「ＲＯＳＩＥＲ（ロージア）」（１９９４年）、下り線に「Ｉ ｆｏｒ Ｙｏｕ」（９８年）が使用される。

セレモニーでは、１日早く駅メロが披露された。Ｊさんは「子どもの時に利用していた駅に僕らの曲が流れるのは信じられない思い」と感激し、ＩＮＯＲＡＮさんは「市民や観光客らに素晴らしい時間をくれるきっかけになってほしい」と期待。ＲＹＵＩＣＨＩさんも「僕らの音楽が流れるのは背中を支えられているような思いがする」と喜び、ＳＵＧＩＺＯさんは「秦野市（の魅力）を多くの人に伝えられるよう精進する」と気を引き締めた。

また真矢さんも「駅メロをみんなに愛してもらえるよう、今後も活動していく」とコメントを寄せた。

ＲＹＵＩＣＨＩさん（大和市出身）を除く４人が秦野市出身の同バンドにとって、同市は「正真正銘の故郷」。特に真矢さんは「はだのふるさと大使」を務め、地元のイベントに積極的に参加している。

同駅周辺には今後、記念プレートやセレモニーで取ったメンバーの手形が設置される予定。