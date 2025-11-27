スバル新「“4WD”スポーツカー」世界初公開に反響殺到！ 「“新型WRX”の姿が見えてきた」「即予約したい」の声も！ 往年の「インプレッサ風」デザイン＆“STIロゴ”採用の「パフォーマンスE STI」に熱視線！

次世代STIの姿に反響集まる！

2025年に向けて自動車業界が急速に電動化へ舵を切るなか、スバルは「ジャパンモビリティショー2025」で全く新しい方向性を提示しました。

同社が世界初公開した「Performance-E STI concept（パフォーマンスE STIコンセプト）」は、次世代のパフォーマンスモデルのあり方を象徴するBEVベースのコンセプトカーであり、電動化時代におけるスバルらしさを再定義する挑戦そのものといえます。

【画像】超カッコいい！ これが“世界初公開”のスバル新「“4WD”スポーツカー」です！（26枚）

最近では電動スポーツカーの開発競争が本格化し、各社が独自の走行体験を追求し始めていますが、その流れの中でもスバルのアプローチは独特です。

「エブリデイ・スーパーカー」というテーマを掲げ、日常で使える実用性とハイパフォーマンスのどちらも妥協しない姿勢を明確に打ち出しており、その仕様にネット上でも多くの反響が集まっています。

新型「WRX STI」を示唆する4WDスポーツカーに反響殺到！

パフォーマンスE STIコンセプトは、床下に配置された低ハイトの円筒形バッテリーによって、室内のゆとりを確保しつつも従来のガソリン車以上に低重心化を実現。

前後にモーターを備えるデュアルモーターAWDとの組み合わせにより、スバルらしい安定感ある走りをさらに高めています。

エクステリアは、STIの伝統を受け継ぎながら未来的な要素を盛り込んだ力強い造形でまとめられています。

鮮やかなブルーメタリックのボディにゴールドホイールを合わせるという組み合わせは、往年のスバルファンを刺激する王道のスタイルです。

フロントには初代「インプレッサ」を思わせるフォグライトカバー風の造形が施され、控えめながらもSTIらしい存在感をアピールします。

一方でリアまわりには従来の大型ウイングを廃し、2枚フィンを備えた斬新なダックテール形状のスポイラーを採用。

空力を強く意識したデザインは、電動時代のパフォーマンスカーとしての方向性を明確に示しています。

インテリアも徹底して“使いやすさ”にこだわった作りで、開放感ある空間が広がります。BEVならではの静粛性を備えながらも、あえて音や振動をコントロールして路面情報をドライバーへ伝える「対話するテクノロジー」が導入されている点は、他メーカーのEVとの差別化に大きく寄与しそうです。

さらに、車体剛性を進化させる新コンセプト「Dynamic Stiffness Concept（新車体動剛性コンセプト）」の採用により、最新プラットフォームを超える質感の実現を目指したといいます。

今回の発表では、同時に「Performance-B STI concept（パフォーマンスB STIコンセプト）」という内燃機関モデルも展示され、2台の関係性を巡ってさまざまな憶測が飛び交っています。特にパフォーマンスE STIコンセプトについては、「WRX STI」後継を示唆するのではないかという声が根強く、2022年に内燃機関のSTI開発中止が発表されて以来、停滞していたSTIブランドの未来像が一気に現実味を帯びてきました。

ただ、ボディ形状がセダンではなくショートワゴン寄りの5ドアであることから、次期「レヴォーグ」の方向性を指し示すモデルだという見方もあり、今後の展開はまだ読み切れません。

スバルは市販化について明言していないものの「単なる見せ物ではない」と説明しており、電動スポーツ市場が急拡大する今、量産化に向けた検討が進んでいることは間違いなさそうです。

ネット上でも公開直後から大きな反響が起こり、「まさに未来のSTIって感じ」「電動でもスバルらしいワクワクがある」「このスタイルで出たら即予約したい」「翼じゃなくフィンっていう発想が新しい」「次期WRXの姿に見えてきた」「EV嫌いだけどこれはアリかも」「内燃機関モデルとの住み分けが気になる」「実用性の高いスポーツEVという発想が良い」「市販化してほしいけど価格が心配」といった声が次々に上がっています。

こうした反応を見る限り、スバルが提示した未来像は多くの自動車ファンの心にしっかりと届いたようです。