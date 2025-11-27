女性アイドルグループ「＃ババババンビ」が来年３月を持って解散することを発表した。

２７日に公式サイトを更新し「いつも ＃ババババンビ を応援してくださる皆様へ。この度、２０２６年３月をもちまして、＃ババババンビは６年間の活動に終止符を打ち、グループを解散することとなりました」と報告。「突然のご報告となり、応援してくださる皆様には大変なご心痛をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」とファンに謝罪した。

「今回の決断は、メンバーと運営にて話し合いを重ね、その上で合意に至ったものです。各メンバーが抱える目標や夢、そして次のステージへ進むための前向きな想いを、運営としても最大限尊重いたしました」と説明した。

最終公演は２０２６年３月の開催を予定しているとし、「６年間で築き上げてきた景色の集大成を、この日ファンの皆様にお届けできるよう、最後まで全力で準備してまいります。残りの活動期間も、メンバー・スタッフ一同、最後まで全力で駆け抜けてまいります」と呼びかけた。最後に「引き続き ＃ババババンビ をよろしくお願いいたします」と締めた。