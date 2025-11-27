¸ÅÅÄÆØÌé»á¡¢´ÔÎñ½Ë¤¤¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈäÏª¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤Î¤¬¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤é¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´Í§¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¸µÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Î¸ÅÅÄÆØÌé»á¡Ê60¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£Ç¯¤Ï´ÔÎñ¤È¤¤¤¦»ö¤ÇÍ§¿ÍÃ£¤¬ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£²ó¤ÏÆÃÀ½¥æ¥Ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÖ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÂµ¤Ï¶â¿§¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö27¡×¤Ë¶»¸µ¤Ë¤Ï¡ÖFuruta 60¡×¤È¥í¥´¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó°ã¤¤¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿Í§¿Í¤¿¤Á¤Ë¥±¡¼¥¤Ç½ËÊ¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸ÅÅÄ¤µ¤ó´ÔÎñ!?Á´Á³¸«¤¨¤Ø¤ó ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÖ¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤Î¤¬¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤é¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö´ÔÎñ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í Ãå¤Æ¤ë¤È¤³¤í¸«¤¿¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö´ã¶À¤Î¾å¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥ß¥Ã¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤ë»Ñ¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÌÜ¤Ë¾Æ¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¸µµ¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¤´³èÌö¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¤¹¤Í ¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Ë¤ÏÁÇÅ¨¤ÊÊýÃ£¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´Í§¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
