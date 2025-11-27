＜フキハラ構って旦那＞1週間近く家族を無視して引きこもり、話し合いも拒否。いったい何が原因？
世の中にはさまざまな“ハラスメント”が存在するようで、今回登場したのは“通称・フキハラ”と呼ばれる「不機嫌ハラスメント」というものです。
『旦那に無視されるようになり、約1週間が経過します。原因ははっきりわからず、思い当たることはあるものの何がダメだったのかさっぱりわかりません。1週間も無視＆引きこもりされるようなことはしていないし言っていないと思うんだけど……。私、どうしたらいいの？』
旦那よ、不機嫌を撒き散らさないで！
“不機嫌ハラスメント”とは、はっきりとした定義があるわけではないようですが、一般的には不機嫌な態度を通じ、周囲の人に精神的な苦痛や不快感を与える行為を指すそうです。例をあげると、舌打ちやため息、無視や威圧的な態度、物を乱暴に扱うなどがあるようです。
『思い当たることと言えば、先週家族で外出したとき、帰りが遅くなったので旦那から「夜ごはんどうする？」と聞かれ、「どこかでお弁当でも買っていく？」と言ったことかな。それ以降不機嫌になり、スーパーで買い物をするときも車から降りてこないし、何を食べたいと聞いても無視された』
なんてことのない会話ですよね。どこに旦那さんのキレるポイントがあったのでしょう。聞かれたから意見を答えただけなのに、1週間も無視され続ける結果になるなんて投稿者さんは思いもよらなかったはず。しかもこの1週間、無視するだけでなく仕事から帰ると自室に引きこもり顔も見せないのだそう。用事があるときだけLINEで連絡してくるのだとか。いい大人のすることとは思えませんよね。
他のママたちの声「構ってちゃんは放置が一番」
『本当は外食したかったとか。それにしても旦那さんは大人げないね。どうしたかったのかきちんと話せばいいのに。夫婦でも言わないとわからないのだから……。構ってちゃんなんだね。もう、面倒だから放置でいいんじゃない』
投稿者さんの投げかけたお悩み相談に対し、「放っておけばいい」「面倒くさい」といった声が続出しました。しかも投稿者さんの話によると、今回のようなトラブルは過去にも何度も起こっているのだそう。その都度、投稿者さんが関係回復を試みようと理由を聞いても、自分で考えろ的なことを言われるのだとか。これは間違いなく“知らんがな！”案件ですね。空気だって読めるものと読めないものがありますから。
気持ちを伝える努力が大事
『自分の思い通りにならないと周りに「察してオーラ」を放つ未熟な大人の典型だね。口があるのに言葉で表さないなら、こちらがムリをしてすり寄る必要はないよ』
『大人なんだから、話ができるでしょ。何か不満があるのなら話し合いをすればいいだけ。むしろなんとかしようと頑張っている投稿者さんのほうがずっと大人だわ』
他者との関係が濃くなればなるほど「言わなくてもわかるでしょ」的な感覚が発動されやすいものです。ですが、はっきり言って、言わなくてもわかるなんてことは“ほぼ”ありませんよね。しかも今回のように突然不機嫌になってそのまま無視を貫かれたら、わかるものだってわからなくなりそうです。だからこそ、人と人がともに生活していくためには“伝える努力”を怠ってはいけないのでしょう。
『メンタルがやられそうなら、投稿者さんもはっきりと言ったほうがいいですよ。「無視しないでくれますか。何かあるならはっきり言ってください。面倒だから」って私なら言うかな。気にしているこちらがバカバカしくなるし、子どもにもよくない環境になりそう』
投稿者さんがご自身の思いをどこまで旦那さんに伝えているかはわかりません。しかし、こちらのママが提案してくれているぐらいはっきり言ってもいいのかもしれませんね。もちろん、状況や旦那さんの性格などを考慮して言葉のチョイスや言い方を考えなくてはいけなさそうですが……。
子どもは不機嫌な父親をカッコ悪いと思っているはず。気にしなくていい
『お子さんが気にしていないならもう無視でいいよ。面倒くさい』
お子さんへの影響などを考えると、頑張って早期解決を目指したほうがいいかとも考えてしまうでしょう。実際、投稿者さんのお子さんは「お父さんどうせまた寝室から出てこないんでしょ」なんて言い出しているそうです。旦那さんは、わが子にこのようなことを言われていると知っているのでしょうか？
しかし、本当に何も思い当たることがないのであれば、気にしすぎないようにしたほうがいいのかもしれません。こちらから解決に向けて動こうとしているのに「察しろ」「言わなくてもわかるだろう」と切り捨てられては、手も足も出ませんよね。しかもよくあることであればなおのこと、こちらは平常心を貫いて、向こうの出方をのんびり待つぐらいでいいのでは？ 投稿者さんに落ち度があったにせよなかったにせよ、1週間も無視したあげくに関係修復を放棄されているのですから、もう気にせずしばらく放っておきましょう！ お子さんのケアだけ忘れないようにしておけばいいのではないでしょうか。