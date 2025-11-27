＜認知症の伯父が消えた！＞スマホを置いたまま行方不明「悪い想像ばかりしてしまう…」【中編まんが】
私（ナカノユミコ、40代）は夫（40代）と中学生、小学生の子どもたちと地元で暮らしています。父は亡くなっており、近所の実家では母（マチ、70代）と兄家族が同居中です。伯父（ノブオ、70代、父の兄）も近くで1人暮らしをしているため、遠方に住む従姉妹（アユミ、40代、伯父の娘）に代わって、私や従姉妹の母方の親戚が時々伯父の様子を見に行っていました。しかしある日突然、伯父が行方不明になってしまったのです。
私が伯父の家に到着すると、ヘルパーさんが落ち着かない様子で玄関に立っていました。私はアユミちゃんが今こちらへ向かっていることを伝えて、ヘルパーさんと電話番号を交換した後、伯父と会ったことがあるスーパーやクリーニング店、公園などを見て回ります。
この日は小雪がちらつく寒さです。もしこのまま見つからなかったら……よからぬ想像ばかりが膨らみ、ますます焦ってしまいます。帰りたくても帰れず、寒いなか1人でさまよっている伯父を想像すると、胸が締めつけられる思いで、涙が出てきました。
私はアユミちゃんと母からの連絡で伯父の行方不明を知り、慌てて伯父宅へ向かいました。
伯父宅では、ヘルパーさんが玄関で困惑していました。ひとまず私は伯父がよく行くスーパーや公園を探しましたが、見つけられません。小雪が舞う寒さのなか、帰り方もわからずさまよう伯父を想像すると、胸が締めつけられる思いになります。
私がもっと気を配って伯父に声をかけていればよかったと、今は後悔しています。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・みやび
