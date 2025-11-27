１１月２８日から北海道で初めてのイベントが期間限定で開催されます。



その名も「チン！するレストラン」です。



新感覚のレストランを取材しました。



ハンバーグやラーメンの商品が並んでいるここは…？



（竹井アナウンサー）「冷凍食品が並んでいますが、スーパーではなくレストランなんです」



２８日から札幌にオープンするのは「チン！するレストラン」。





２７日、メディア向けに体験会が開催されました。

およそ２００種類の冷凍食品やアイスクリームが並んでいて、なんと９０分２０００円で食べ放題なんです！！



（竹井アナウンサー）「私はがっつりカツカレー」



食べたい商品を選んだら…



（竹井アナウンサー）「選んだ商品はレンジでチンします」



こちらのレストランは、お客さん自身で商品を温めて食べる新しいスタイルです。



温めたばかりの味は…

（竹井アナウンサー）「ごはんがもちもちで、カツがふわふわです。冷凍していたとは思えません」



このイベントは完全予約制。



東京や大阪などでも開催され、キャンセル待ちは１日で８０００組を超えた日もありました。



今回開催するにあたり、北海道ならではのメーカーの商品やご当地メニューを集めたコーナーも設置されました。

（竹井アナウンサー）「たれがしみ込んでいて美味しいです。レンジとは思えないクオリティ。餃子のジューという音がします。熱々の餃子が食べられます」



レンジでチンするだけではありません。



商品をその場で焼いてくれる「ライブキッチンスペース」も登場しました。



デザートには冷たいアイスクリーム。

あの人気商品も…



こちらももちろん食べ放題です。



（日本アクセス冷凍食品課 池田佳奈さん）「新しい商品との出会いや発掘を楽しんでいただけるのが魅力の１つ。あの時美味しかったから実際に家で買って食べようというきっかけになれば」



レストランで冷凍食品を食べるという新しい体験。



道内初上陸の「チン！するレストラン」は２８日オープンです。