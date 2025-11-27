特集です。こちらのアート作品、手掛けているのは障がいがある軽井沢町のクリエーターたちです。



ただ作品を作るだけではない、そこには、ある目的がありました。



「すごいのできちゃった！すごいのできちゃったじゃん」



10月24日。軽井沢で行われたアートのワークショップ。



konst 須長檀さん

「きょう4つ、違うテーブルでいろんなことやりますけど終わったら自由に席替えして好きなところに行く形で進めてください」





参加するのは…障がいがある町内のクリエーターたち。「ここに貼る?すごーい。芸術家だわ。かっこいいね。切り絵が上手だな」今年4月から月2回のペースで開かれてるこのワークショップ。信州を拠点に活躍する現役のデザイナー須長檀さんと渡部忠さんが地元の社会福祉協議会と一緒に企画したものです。実は、ただアート作品を作っているだけではありません。ワークショップを運営konst共同代表理事 須長檀さん「月に2回ワークショップを障がい者の方向けに行っていて、それをデザインをしたりとか、オリジナルプロダクトを作ったりとか、企業とコラボレーションをして、その収益を参加してくれた方に還元して就労支援をするというのが活動になっています。」参加者が描いたデザインを元に商品化し、その収益を参加者たちに還元する。これがワークショップの目的です。これまで、絵画作品として販売されたほか、インテリアやクッションなどとして商品化されてきました。この日はおよそ30人が参加、4つのテーマに分かれて自由な発想で作品作りが行われていました。こちらの男性が描いたのは…クリエーター「ウナギをイメージしたんですけど、龍になっちゃった。楽しいです。毎週来るのが楽しいけど。ほんとは仕事に出たいんですよ」軽井沢町社会福祉協議会 土屋聡子さん「今までも社会福祉協議会では、このようなアートを楽しむという講座はしてきたんですけれども、それが就労の機会、収入につながるという経験ができるようになりまして、自分たちで対価を得るというのは、なかなか今までなかった経験ですね」「おいしそうな よっぱらい。めちゃくちゃいい、詩人だね。」こちらのグループが取り組んでいたのはお酒などの商品に使うデザイン作り。県内の酒造メーカーからの依頼です。ランダムに選んだキーワードから連想したものを貼り絵で表現していきます。Q今、この貼り絵は、どういうキーワードをテーマに作っているんですか?クリエーター「「まろやかな夜」。風も何にもない、穏やかな夜って感じですかね」ワークショップを行う須長さんと渡部さんが、クリエーターたちの作品づくりに寄り添います。須長さん×渡部さん「めちゃくちゃいい。かわいい。これは繰り返してテキスタイルになりそう 最高」現役デザイナーである2人にとっても、刺激的な時間です。konst共同代表理事 渡部忠さん「もう偶然の塊ですよね。ぼくらは割とお客様が求めるものにすぐうまく仕上げるという経験が増えていて、結構やりたいように作れちゃうんですけどこうやって、僕らがたどり着けない忘れたようなところに寄り道してくれる、最高に楽しいですね」一方、布にプリントするためのデザインを考えるこちらのグループでは、ヒモを使って図案を起こします。クリエーター「これは短い時計を作りました。 砂時計。ここ、ちょっとだけ落ちてたまった砂時計。文字の時計を描こうと思ったら数字がうまく出せなかったので、この砂時計にしてきました。何かこう注意されることはないので、好きに作って良かったので良かったです」この日ヒモで作られた複数の図案は、1つにデザイン化され、大きな布に印刷されます。須長さん「本当に素晴らしいんですよ、彼らの創作って。デザインとして捉えたときにも、とてもいろいろなことに応用できるし、障がい者施設の障がい者の方が描いている原画を使ってあげるという立場ではなくて、長く、いいから、素晴らしいから使ってもらう、っていうような意識を持ってやっていただけるのが僕の目標の一つだと思います。」完成したデザインが形になる日…。須永さんたちの活動に賛同する東御市の会社で、工業用プリンターによって布に印刷されます。ミマキエンジニアリング営業本部 原田智充 担当部長「地域密着のなか、当社のインクジェットを使って小ロットでいろいろなものを作るという機会をいただいて当社のプリント部門からプリントのサービスをさせていただきました。」ワークショップに参加した6人のクリエーターも見学に訪れました。果たして出来栄えは…？「ほら、わー！！！！「布になってるんだ。すごいな！すごいね～」クリエーターたちが自由な発想で作ったデザインが目の前に形となって現れます。クリエーター「ブトウだよ。私だ。私が描いたブトウです」Qブトウを描いたんですか?「描きました。うれしい」Q自分のありました？「ありました。ワイングラス」クリエーター「こういう形のがこういうので出てくるっていうのはすごいなと思いますね」渡部さん「感動していますよ。一人でデザインするよりもだいぶパワーのあるものが仕上がったなと思ってます」印刷された布は今後、クッションカバーやテーブルクロスとして商品化される予定です。須長さん「今回これを見ていただいたクリエイターのみなさんがまた新しい何か発見をしてまた新しい表現が生まれてくるのをキャッチして。日々の彼らの創作と一緒に手を取りながら進んでいくっていうのが僕らのペースなのか歩みなのかなと思っています」