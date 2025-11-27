井川遥、深いスリットから美脚のぞかせる 大人な雰囲気で魅了
俳優の井川遥が26日、都内で行なわれた映画『平場の月』(公開中)の大ヒット御礼舞台挨拶に堺雅人、土井裕泰監督とともに登壇した。
井川遥
主人公・青砥(堺)が中学時代に思いを寄せた初恋の相手・須藤を演じた井川は、深いスリットから美脚をのぞかせるロングスカートに、ジャケットを合わせた大人なスタイリングで登場。観客からの声援に笑顔で応えていた。
TOHOシネマズ日比谷で行われた今回の舞台挨拶。井川は「実は公開されてから、私、この劇場で2回ほど(この映画を)観ていまして……(笑)」と明かし、堺や観客を驚かせる。
また、今回の舞台挨拶では、観客からの質問にも直接答えるコーナーも設けられており、「もう一度のこの場に立つというのが、とても不思議な感じがするんですが、皆さんとこの映画を共有できる時間を楽しみにしていました」と期待を寄せていた。
井川遥
主人公・青砥(堺)が中学時代に思いを寄せた初恋の相手・須藤を演じた井川は、深いスリットから美脚をのぞかせるロングスカートに、ジャケットを合わせた大人なスタイリングで登場。観客からの声援に笑顔で応えていた。
TOHOシネマズ日比谷で行われた今回の舞台挨拶。井川は「実は公開されてから、私、この劇場で2回ほど(この映画を)観ていまして……(笑)」と明かし、堺や観客を驚かせる。
また、今回の舞台挨拶では、観客からの質問にも直接答えるコーナーも設けられており、「もう一度のこの場に立つというのが、とても不思議な感じがするんですが、皆さんとこの映画を共有できる時間を楽しみにしていました」と期待を寄せていた。