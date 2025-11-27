■これまでのあらすじ

母に結婚を反対されながらも、凜は弟の金銭問題を解決し、母への罪悪感を断ち切った。入籍を済ませ、旅立ちを前に別れを告げ、“都合のいい子”でいることをやめた凜。彼女が去った後、息子からも連絡が途絶え、母は孤独の中で思い悩む。そこへ現れたのは叔母だった。叔母は、昔から変わらない母の自己中心的な考えを指摘し、その“歪み”の根は、彼女たちの母親にあるのだと語る――。



■姉ばかりを見ていた母…悔しさだけが今も胸に残っている

■つっかかる妹を静かに制する姉勉強ができる姉は、いつも母の自慢の娘でした。母が姉ばかりを気にかける姿を見て、妹は何度も悔しい思いをしてきたのです。だからこそ、その姉が母のことを悪く言うなんて信じられなかった…。「姉さんのほうが自分勝手じゃない！」――思わず声を荒げる妹。そんな妹に、姉はうんざりしたようにため息をつき、「いい歳して、姉妹げんかはやめましょう」と静かに言うのでした。昔から姉に嫉妬を抱いてきた妹は、今さら姉と何を話せばいいのかもわかりません。胸の奥では、まだ言葉にならない思いがくすぶっていました――。(福々ちえ)