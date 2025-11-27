【香港＝遠藤信葉】香港北部の大埔区で２６日に発生した高層マンション火災で、香港当局は２７日深夜、少なくとも７５人が死亡し、７６人が負傷したと発表した。

香港紙によると、５０人以上が建物内に残されている可能性があり、救助活動を急いでいる。一方、警察当局は２７日、出火元とみられるマンション外壁の修繕工事を請け負っていた会社の幹部３人を過失致死の疑いで拘束。不適切な資材使用が被害を拡大させた可能性があるとみて原因究明を進めている。

複数の香港メディアによると、火災は２６日午後３時（日本時間午後４時）頃、３０階を超える８棟の公営マンションが立ち並ぶ一角で発生し、計７棟が燃えた。２７日夕時点で４棟はほぼ鎮火し、残り３棟の火勢も弱まっている。マンション群は１９８３年に完成し、昨年７月から大規模な修繕工事が行われていた。

香港当局や地元メディアの報道によると、８棟には約２０００戸が入居し、４０００人以上が暮らしていた。周囲の住民の証言などで、新築時から入居している高齢者が多く、避難が遅れた可能性があると指摘している。

消防当局などによると、マンションの外壁工事のために組まれた竹製の足場にかけられたシートや防護ネットの燃え方が激しかった。風の通り道となる窓部分に可燃性の高い発泡スチロールがはめ込まれるなど「異常」な点も見つかったという。

香港で伝統的に使用される竹の足場が被害の拡大につながったとの見方もある。軽量で強度が高い一方、可燃性の素材のため、火災が発生すると燃え広がりやすいためだ。

香港の建設業者は、足場や防護ネットに燃えにくい資材を使うよう求められている。１０月には当局が業者に対し、要件を満たしているか確認するよう通知を出していたという。警察当局は、修繕工事を請け負っていた会社がこの要件を満たしていなかった可能性があるとみて、拘束した幹部３人から事情を聞いている。

在香港日本総領事館によると、２７日夕時点で日本人が巻き込まれたとの情報は入っていないという。