「私は言われたとおりにしただけ」恋敵がミスの責任を押し付けてきて…【勝手に結婚届を出された元彼の嘘みたいな三角関係 Vol.36】
前の話を読む。横田は体調不良を言い訳に仕事をサトコに押し付けて早退する。サトコは残業して引き継いだ仕事を終えるが後輩の小野は横田がわざとやったと勘づく。
■わざと？
■仕事ができないのは教え方が悪いから!?
■ミスの責任をサトコに押し付けた！
■なんとかしなきゃ！
小野は帰路、横田の体調不良について「サトコに仕事を押し付けるためにわざとやった」と話しました。
いったん否定するサトコですが、まったく仕事が進められていなかったことから、納得せざるを得ません…。
サトコは耐えていましたが、ある日横田が仕事で大きなミスをしてしまったのです。
自分のミスなのに横田は「サトコに教えてもらった通りにしただけ」とサトコに責任を押し付けてきて…!?
サトコは言い訳をせず、仕事のリカバリーに集中しました。
周囲のサポートもあり、無事にリカバリは終わりましたが、事後、サトコは上司から呼び出されてしまいます。
※このお話は作者とりまる、ねこぽちゃさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
(とりまる、ねこぽちゃ)