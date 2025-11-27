25日、市議会に「退職願」を提出した群馬・前橋市の小川晶市長。27日の本会議では、全会一致で「辞職」が承認されました。

【写真で見る】「1日も早い辞職をよろしくお願いします」と頭を下げる前橋市民

全会一致で小川市長の「辞職」承認

ーー市長選は出馬されますか？

前橋市 小川晶 市長

「すみません」

群馬・前橋市の小川晶市長は、2025年9月、部下で既婚者の男性職員とホテルで10回以上面会していたことが発覚しました。

前橋市 小川晶 市長（2025年9月）

「周囲を気にせずに安心して相談ができる場所ということで、そこなら誰の目にも止まらないんじゃないかというような判断でした。男性とは、男女の関係というのはありません」

10月、自身の報酬を半減したうえで、市長を続投する方針を表明していましたが…

前橋市民（11月15日）

「1日も早い辞職をよろしくお願いします」

25日、市議会に「退職願」を提出。27日の本会議では、全会一致で「辞職」が承認されました。

議会後、改めて「説明してきた内容」について、小川市長は…

前橋市 小川晶 市長

「こういうことを起こしてしまったので、最初からすべて正直に話すことが一番の説明責任だということで、お話をしておりますので、『ないものはない』と言いますか。男女関係や不貞行為ではない。不倫ではないことについては、ずっと同じ説明をさせていただいております。認めろと言われても違うとしか言いようがない」

ーー市長選への出馬の意向は？

前橋市 小川晶 市長

「今後のことについては、一番は市民の声が大切だと思いますので、支援者とか市民の皆さんとよく相談しながら考えたいと思います」

市長選挙は年明けの予定

井上貴博キャスター:

辞職までの判断が遅すぎたように思います。市長のイメージというのは、市全体のイメージになりますからね。



市長選挙は2026年1月12日に予定されています。

出水麻衣キャスター:

これまで市政が止まっていたと言わざるを得ないと思います。



蓄積している課題を少しでも早く進められるように、きちんと担当する市長に就任してほしいですよね。