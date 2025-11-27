パク・ソジュン、新ドラマは「すごく自分にとってチャレンジ」出演の決め手告白【明日はきっと】
【モデルプレス＝2025/11/27】韓国俳優のパク・ソジュン、ウォン・ジアンが27日、都内で開催された韓国ドラマ『明日はきっと』（Prime Videoで12月7日より独占配信） 配信記念イベント 来日舞台挨拶に出席。今作への出演の決め手を明かした。
【写真】パク・ソジュンが頼り合った美人女優
本作は、ごく普通の家庭に育った優しくて誠実な青年イ・ギョンド（ソジュン）と、アパレル会社を経営する裕福な家庭に生まれ大胆で自由奔放な性格のソ・ジウ（ジアン）が織りなす恋愛模様を描く。2人は客席後方から登場して観客を驚かせた。
眼鏡姿のソジュンは、出演の決め手について「まずは、この物語自体がすごく面白いなと思って決意しましたし、ご覧いただくとお判りいただけますが、20代、そして28歳、現在という風に、2人の物語が繰り広げられていくんですけれども、そういった部分も魅力的ですし、自分がこれまで生きてきた時代を演技できるということで魅力を感じました。また、これまでに演じたことのないキャラクターを演じられるという部分でも決意するきっかけとなりました」と回想。黒のミニ丈ドレスで登場したジアンは「きっかけというのは、俳優としてすごく成長ができる作品だなと思って、そういった部分の期待がすごく大きかったです」「素敵な監督さん、そして素敵な先輩と一緒に、ともに息を合わせて成長できるはずだと思って、そこもとても大きなきっかけとなりました」と笑顔で振り返った。
エンタメ記者を演じたソジュンは「チャレンジというよりも、繊細な感情を表現しないといけない作品だったので、そういった部分がすごく自分にとってチャレンジになったのではないかなと思っています。3回の異なる時期を演じるわけですが、年を重ねるうちに変わってくる自分の感情ですとか表現という部分を、すごく繊細に表現するんです。そういった部分に一番気を遣いながら演じてみた作品になります。歳月を重ねる演技は、難しいけれども、とても楽しく挑むことができて、撮影が終わってからはすごく満足いく気分になりました」とコメント。そして「思い浮かんだのですが、今この年齢（36歳）で20歳を演じるという部分は、すごく僕にとってはチャレンジだったと思います。今のこの顔で20歳を演じるという部分が僕にはチャレンジでした」とも話していた。
ジアンは演じたジウについて「豊かな家庭で育った人物なんですけれども、自分ではどうすることもできない、そういった傷を負った人物でもあります。ですが、とても突拍子もない魅力を発散するような人物でもあります。また、ギョンドに出会ってから成長するっていう部分もありまして、そういった部分も魅力の1つです」と紹介。「演じ分けるわけなのですが、勿論ルックス的な部分に関しても変化がありますし、ギョンドとの呼吸、どういう風に変わっていくのか、その心情というのも変わっていって、時期ごとにどんな考えで演じ分けるのかっていう部分、そこも意識しました。そういった経験した成長を表現しています」と語っていた。
本作での共演を通じて、お互いから学んだことについて、ソジュンは「学んだというよりは、お互いに頼り合いながら作っていったなという気持ちの方が、すごく強く残っていますね。こういったジャンルは、男女の主人公がずっとそのストーリーを導いていかないといけない作品なんですけれども、1人ですとやっぱり寂しい部分があるのですが、ジアンさんに頼りながら、1シーン1シーンを作り上げていったという感じですね」と感謝。ジアンは「学んだ部分がものすごく多くて、どこから話せばいいか分からないくらいなんですけれども、それでも一番大切に心の中に残っているのは、私はどの作品においても、こういった行事に参加するときも、すごく緊張するタイプなんですけれども、スタッフの皆さまや監督、そしてソジュン先輩もそうなんですけど、皆さまに頼る、そういった方法を学んだような気がします。そういった点が私の中で大事に記憶に残っていますね」と回想した。
来日で楽しみにしていることを聞かれたソジュンは「来るたびにそれぞれ期待している部分は違いまして、どういった目的・何のために訪問するのかによって、期待する部分が異なりますね。1人で旅行に来ると、個人の旅行を楽しみますし、今日みたいな日は特別な出来事で訪問したわけなんですが、こうして一般のファンの皆様にお会いするっていう部分が一番期待していた部分になります。今日は関係者以外の方は初めてこの作品をご覧いただくことになると思いますので、そこがすごく緊張しますが、楽しみでもあって、皆さんに喜んでいただけると嬉しいなと思っています」と返答。ジアンは「大阪に行けたらいいなと思っています」と笑顔で明かしていた。（modelpress編集部）
