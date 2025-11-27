TVアニメ『かくりよの宿飯』『かくりよの宿飯 弐』アニメ1期・2期の楽曲を余すところなく収録！オリジナル・サウンドトラックが12月24日配信リリース決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

現在、放送中のTVアニメ『かくりよの宿飯 弐』のオリジナル・サウンドトラックが、2018年に放送したTVアニメ『かくりよの宿飯』と合わせて全83曲の大ボリュームのアルバムとして、12月24日に配信リリースされることが決定した。

アニメ1期、2期と続けて劇伴を伊賀拓郎氏が担当しており、“隠世（かくりよ）”というあやかし達が住まう世界を舞台に繰り広げられる『かくりよの宿飯』の世界観を彩る楽曲たちがたっぷり収録されている。

さらに1期のOP主題歌「灯のまにまに（東山奈央）」、「ウツシヨノユメ（ナノ）」・ED主題歌「彩 -color-（沼倉愛美）」、「知らない気持ち（中島愛）」、2期OP主題歌「とおりゃんせ（東山奈央）」、ED主題歌「涙のレシピ（東山奈央）」と、歴代OP・ED主題歌のTVサイズが収録されているだけでなく、2話、3話のエンディングに使用された、「ひと匙の光（大旦那(CV：小西 克幸)）」、「涙のレシピ×ひと匙の光（場木 葵(CV：東山 奈央)/ 大旦那(CV：小西 克幸)）」もフルサイズで収録！ここでしか聴けない楽曲となっているので、是非注目してほしい。

●配信情報

伊賀拓郎

TVアニメ「かくりよの宿飯」「かくりよの宿飯 弐」オリジナル・サウンドトラック

2025年12月24日配信開始

配信リンクはこちら

https://FlyingDog.lnk.to/kakuriyo_ost

＜収録曲＞

M1. 灯火のまにまに- TVsize -

M2. ウツシヨノユメ- TVsize -

M3. とおりゃんせ - TVsize -

M4. 不思議な記憶

M5. かくりよ

M6. 天神屋

M7. 告白 I

M8. 狼狽

M9. 史郎

M10. 憂鬱

M11. 大旦那

M12. 頑張るぞ！

M13. ゆったりと

M14. 呆れ

M15. 料理

M16. 充足

M17. プレッシャー I

M18. 動揺

M19. 折尾屋

M20. 葉鳥

M21. 安心

M22. 疑問

M23. 告白 II

M24. 前向きに

M25. 拍子抜け

M26. 不安

M27. 恐怖

M28. プレッシャー II

M29. 混乱

M30. 美しい光景

M31. 不穏

M32. 悲しみ

M33. 雷獣

M34. 一触即発

M35. 衝突

M36. 異世界

M37. 祭囃子

M38. 夜神楽

M39. 黄金童子

M40. ご機嫌

M41. 淡い恋心

M42. 他愛のないやりとり

M43. 松竹梅

M44. マイペース

M45. 大勝負

M46. 鈴蘭の三味線 I

M47. 鈴蘭の三味線 II

M48. 料理が結んだ絆

M49. がっくり

M50. 竜宮城

M51. 急展開

M52. 大暴れ

M53. 磯姫

M54. 解決

M55. 近づく距離

M56. 優しさ

M57. 心の奥の光

M58. 厳しい土地

M59. 切なく

M60. 大旦那の秘密

M61. 地下街道

M62. 空中庭園

M63. 秋祭り

M64. 春日の旅立ち

M65. 告白 III

M66. 緊張感

M67. 雪ん子

M68. 妖王の企み

M69. わがまま

M70. 月ノ目区

M71. 邪鬼

M72. 潜入中

M73. 自信

M74. 北の国

M75. 絶対に助ける

M76. 作戦開始

M77. ただ真っすぐに

M78. 告白 IV

M79. 彩 -color- - TVsize -

M80. 知らない気持ち- TVsize -

M81. 涙のレシピ - TVサイズ -

M82. ひと匙の光（大旦那(CV：小西 克幸)）

M83. 涙のレシピ×ひと匙の光（津場木 葵(CV：東山 奈央)/ 大旦那(CV：小西 克幸)）

●作品情報

かくりよの宿飯 弐

放送中

【原作】

友麻 碧（株式会社KADOKAWA／富士見L文庫「かくりよの宿飯」シリーズ）

原作イラスト：Laruha

【制作スタッフ】

監督：吉崎 譲

シリーズ構成・脚本：金春智子

キャラクターデザイン：桂 英未

美術設定・美術ボード：合六典代

色彩設計：手嶋明美

撮影監督：陳 以儂

音響監督：本山 哲

音楽：伊賀拓郎

音楽制作：フライングドッグ

アニメーション制作：GONZO×マカリア

【キャスト】

津場木 葵：東山奈央

大旦那：小西克幸

銀次：土岐隼一

白夜：田丸篤志

お涼：加隈亜衣

春日：中恵光城

チビ：石見舞菜香

アイ：洲崎 綾

サスケ：井上雄貴

乱丸：石川界人

雷獣：日野 聡

[MUSIC]

オープニング主題歌 「とおりゃんせ」 東山奈央

エンディング主題歌「涙のレシピ」 東山奈央

製作：かくりよの宿飯 弐 製作委員会

©2025 友麻碧・Laruha/KADOKAWA/かくりよの宿飯 弐 製作委員会

