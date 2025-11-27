月ノ美兎 2ndワンマンライブ『Paper Rabbit』Blu-ray 2026年2月25日発売決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2025年4月18日(金)に開催された月ノ美兎２ndワンマンライブ『Paper Rabbit』がBlu-rayになって登場！2026年2月25日に発売が決定した。

イベント本編はもちろん、特典映像としてステージ全景を楽しめる定点映像や、謎ノ美兎・”レゲエの姿”のメイキング・オフショットを編集した「紙ノ美兎没カット集」も収録。

封入特典には銀テープキーホルダー、ライブ名場面レンチキュラーカード、ペーパークラフトキットとボリューム満点の内容となっている。

※特典には数に限りがございますため、お早めのご予約がおすすめです。

※商品仕様・内容は予告なく変更になる場合がございます

●リリース情報

月ノ美兎 2ndワンマンライブ『Paper Rabbit』 [Blu-ray]

2026年2月25日発売

価格：￥14,300（税込）

品番：ACN-30030

＜収録内容＞

・ライブ本編映像

・特典映像

１.定点映像

ルナティックウォーズ

NEVER GROW UP

百cd融解点

贋ト旧称

コスモノート

２.紙ノ美兎没カット集

謎ノ美兎・”レゲエの姿”のメイキング・オフショットの特別編集映像

・銀テープキーホルダー

・ライブ名場面レンチキュラーカード2種

・ペーパークラフトキット

・特製収納ボックス

＜収録曲＞

M0 アルクペーパーバース

M01 アンチグラビティ・ガール

M02 みとらじギャラクティカ

M03 恋星ペリコ

M04 こころのアビッシー

M05 ルナティックウォーズ

M06 Birthday Party

M07 委員長おめでとうの歌

M08 てんやわんや、夏

M09 人ってただの筒じゃないですか

M10 NEVER GLOW UP

M11 百cd融怪点

M12 贋ト旧称

M13 あいがたりない

M14 一千光年

M15 Virtual to LIVE

M16 Moon!!

M17 光る地図

M18 寝言は寝て言え

M19 みちくさイズム

M20 Jump!!

M21 コスモノート

※ 商品仕様・内容は予告なく変更になる場合がございます

※ 本商品には字幕が設定されていませんので、あらかじめご了承ください

にじさんじオフィシャルストア特典

無償特典：ライブ初披露のツインテール髪型のミニアクリルスタンド

ライブアクリルスタンドセットにも飾れる大きさです。

サイズ

本体：約H85mm×W40mm

台座：約H35mm×W35mm

素材：アクリル

有償特典：「[謎ノ寄生済]みとちゃんポーチ」

ふわふわなみとちゃんポーチと謎ノ美兎メモ帳・ダイカットステッカーをセットにしてお届けいたします。

サイズ

ポーチ：約H180mm×W110mm×D10mm

メモ帳：約H150mm×W80mm

ステッカー：約H130mm×W80mm

素材

ポーチ：ポリエステル、亜鉛合金

メモ帳：紙

ステッカー：紙、PP

取扱店舗

にじさんじオフィシャルストア

無償特典：【月ノ美兎 2ndワンマンライブ『Paper Rabbit』 [Blu-ray]】ミニアクリルスタンド

有償特典：[謎ノ寄生済]みとちゃんポーチ

https://shop.nijisanji.jp/ACN-30030.html

楽天ブックス：アクリルキーホルダー

https://books.rakuten.co.jp/search?g=003&sitem=2100014716381+4573600264609&f=O

Amazon：コットン巾着

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G2BJVQBF/

TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE ※一部店舗を除く：2L判ブロマイド

https://tower.jp/item/7853084

全国アニメイト (通販含む)：6PWブロマイド

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3310235/

ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)：A3タペストリー

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10847977/

セブンネットショッピング：アンブレラマーカー

https://7net.omni7.jp/search/?keyword=tsukinomito20260225&searchKeywordFlg=1

HMV/HMV&BOOKS online ※一部店舗を除く：L判ブロマイド

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16425518

Sony Music Shop：B5サイズポスター

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=ACN0000030030&cd=ACN0000030030

※商品の取り扱いに関しては店舗様にお問い合わせください

アニメイト Blu-ray発売記念キャンペーン決定！

2026年2月25日(水)発売、「月ノ美兎 2ndワンマンライブ『Paper Rabbit』 [Blu-ray]」の発売を記念して、アニメイトの対象店舗にてキャンペーンを開催いたします！

１.「スペシャルメッセージレシート」キャンペーン

期間中、対象商品をご購入1会計につき1枚、「月ノ美兎 2ndワンマンライブ『Paper Rabbit』 [Blu-ray]」発売記念スペシャルメッセージレシート」を発行いたします。

期間：2026年2月24日(火)〜3月2日(月)

開催店舗：全国アニメイト(通販除く)

注意事項

※対象商品を複数同時にご購入いただきましても、レシートのお渡しは1枚となります。また、再発行はできませんので予めご了承ください。

※通販でのご予約またはご購入は、対象店舗での商品受取り(店舗受取り)をご希望されましても、本施策は対象外となります。

※施策に関わる景品・特典・サイン本他・応募用紙・引換券等は、全て第三者への譲渡・オークション等の転売は禁止とさせていただきます。

２.直筆コメントカード掲出

対象店舗にて直筆コメントカードを掲示いたします。

期間：2026年2月24日(火)〜3月2日(月)

開催店舗：池袋本店、秋葉原1号館

注意事項

※掲示物にはお手を触れない様お願いいたします。

※写真撮影は可能です。

共通注意事項

※施策に関わる景品・特典・応募券・引換券等は、全て第三者への譲渡・オークション等の転売は禁止とさせていただきます。

※フェアの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

＜にじさんじプロジェクトについて＞

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。

関連リンク

月ノ美兎オフィシャルサイト

https://www.nijisanji.jp/talents/l/mito-tsukino