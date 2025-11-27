Uru、シングル「プラットフォーム」（TVアニメ『永久のユウグレ』OPテーマ）収録曲「愛」ミュージックビデオを公開！
シンガーソングライターUruが11月26日にリリースしたシングル「プラットフォーム」より、収録曲「愛」のミュージックビデオを、Uru公式YouTubeチャンネルにて公開した。
「愛」は、揺れ動く心の不安や孤独、そしてその先にあるたどり着く場所としての愛を、Uruがまっすぐな言葉とメロディで紡いだ楽曲。編曲は関口シンゴによって手掛けられた。今回、ミュージックビデオの監督は、back numberの「水平線」などの映像を手掛ける映像作家のYasu Fujinami（solk）が担当し、俳優の石塚日己が出演。美しい情景描写に、淡さと陰影を帯びた心の揺らぎを丁寧に映し出しながら、誰もが抱える孤独の隙間にほのかな光が差し込むような、深い余韻を残す作品となっている。
シングルの表題曲「プラットフォーム」は、現在放送中のTVアニメ『永久のユウグレ』（トワノユウグレ）のOPテーマとして書き下ろされた新曲。作詞・作曲はUru、編曲は『薬屋のひとりごと』第2クールOPテーマ「アンビバレント」でもタッグを組んだ田中隼人が担当した。
軽やかで心地よいビートに乗せて、“どんな形でも愛は愛。人を想う気持ちは変わらない”というUruらしいメッセージを描いた前向きなナンバーとなっており、アニメが描く“新しい愛の形”と呼応し、作品世界と音楽が響き合う仕上がりとなった。
なお、初回生産限定盤には、3rdアルバム「コントラスト」を掲げて開催した全国ツアー Uru Tour 2023「contrast」ファイナル公演（LINE CUBE SHIBUYA）より、「Love Song」「ハクセキレイ」「恋」「そばにいるよ」の4曲のライブ映像と、「Never ends」「手紙」のミュージックビデオを収録したBlu-rayが付属する。
今年はドラマ・映画など複数の大型タイアップを手がけ、表現の幅を広げ続けるUru。穏やかに寄り添う歌声に新たな温度を宿した今回の「愛」のミュージックビデオは、楽曲のメッセージと呼応し、Uruの音楽が持つ共感性をさらに際立たせる作品となった。
●リリース情報
「プラットフォーム」
配信リンクはこちら
https://uru.lnk.to/YUPhge
New Single
「プラットフォーム」
11月26日発売
【初回限定盤】
価格：￥2,500（税込）
＜BD＞
Uru Tour 2023「contrast」LINE CUBE SHIBUYA
1 Love song
2 ハクセキレイ
3 恋
4 そばにいるよ
MUSIC VIDEO
1 Never ends
2 手紙
【期間限定通常盤（アニメ盤）】
価格：￥2,200（税込）
＜BD＞
1. TVアニメ「永久のユウグレ」Opening Movie＜Non Credit＞
【通常盤】
価格：￥1,200（税込）
＜CD＞※全形態共通
1 プラットフォーム
2 愛
3 エイリアンズ(キリンジ cover)
4 プラットフォーム -instrumental-
5 愛 -instrumental-
CD購入はこちら
https://smar.lnk.to/RbjKJc
店頭特典
Amazon.co.jp：メガジャケ
楽天ブックス：アクリルコースター
セブンネットショッピング：A4ペーパーファイル
Sony Music Shop：アクリルチャーム
アニメイト：ましかくブロマイド
応援店：アーティスト写真柄B3ポスター
※一部対象外の店舗/オンラインショップもございますので、必ずご希望のCDショップでご確認のうえご予約ください。
※オンラインショップにおける早期予約特典に関しましては、必ず早期予約特典付きの記載がある商品カートよりご予約ください。
※オンラインショップにより受付期間が異なる可能性がございます。詳しくはオンラインショップの商品ページをご覧ください。
●作品情報
TVアニメ『永久のユウグレ』
毎週木曜24時26分〜全国同時放送開始
MBS/TBS系28局「スーパーアニメイズムTURBO」枠にて
第0話：9月25日（木）24時26分〜
第1話：10月2日（木）24時26分〜
※以降、毎週木曜24時26分〜※
【スタッフ】
原作：Project FT
監督・シリーズ構成：津田尚克
キャラクター原案：タヤマ碧
キャラクターデザイン：齊藤佳子
音楽：得田真裕
アニメーション制作：P.A.WORKS
【キャスト】
姫神アキラ：梅田修一朗
ユウグレ：石川由依
王真樹トワサ：茅野愛衣
アモル：富田美憂
＜イントロダクション＞
約束は200年越し。けれど相手は、君じゃない君だった。
P.A.WORKSのオリジナル本格ラブストーリー！！
悠久の眠りから目覚めた世界で求婚してきたのは、最愛の彼女にそっくりのアンドロイドだった……。
コールドスリープから目覚めた男子高校生・姫神アキラの目の前には、信じられない光景が広がっていた。戦争によって荒廃した街。国は廃れ、OWELと呼ばれる統一機構によって管理される人々。結婚とはまた違う新しい“エルシー”と呼ばれる制度。かつて自身が生きていた世界からあまりにも様変わりする人々。そんな未来に置き去りにされ愕然とするアキラの前に、彼女は現れた。
「トワサ！？」思わず口に出してしまったその存在は、最愛の彼女に酷似したアンドロイド・ユウグレだった。
彼女は、微笑みながら願うように自身の想いを口にする。
「アキラ……。私と結婚して下さい」
アンドロイドからの突然の求婚に困惑しながらも、アキラはユウグレと共に旅へ出ることを決意する。世界のどこかにいるはずのトワサと再会できると信じて……。
これは新時代を生きる×××と×××が愛を見つける物語。
