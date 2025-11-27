Uru、シングル「プラットフォーム」（TVアニメ『永久のユウグレ』OPテーマ）収録曲「愛」ミュージックビデオを公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

シンガーソングライターUruが11月26日にリリースしたシングル「プラットフォーム」より、収録曲「愛」のミュージックビデオを、Uru公式YouTubeチャンネルにて公開した。

「愛」は、揺れ動く心の不安や孤独、そしてその先にあるたどり着く場所としての愛を、Uruがまっすぐな言葉とメロディで紡いだ楽曲。編曲は関口シンゴによって手掛けられた。今回、ミュージックビデオの監督は、back numberの「水平線」などの映像を手掛ける映像作家のYasu Fujinami（solk）が担当し、俳優の石塚日己が出演。美しい情景描写に、淡さと陰影を帯びた心の揺らぎを丁寧に映し出しながら、誰もが抱える孤独の隙間にほのかな光が差し込むような、深い余韻を残す作品となっている。

シングルの表題曲「プラットフォーム」は、現在放送中のTVアニメ『永久のユウグレ』（トワノユウグレ）のOPテーマとして書き下ろされた新曲。作詞・作曲はUru、編曲は『薬屋のひとりごと』第2クールOPテーマ「アンビバレント」でもタッグを組んだ田中隼人が担当した。

軽やかで心地よいビートに乗せて、“どんな形でも愛は愛。人を想う気持ちは変わらない”というUruらしいメッセージを描いた前向きなナンバーとなっており、アニメが描く“新しい愛の形”と呼応し、作品世界と音楽が響き合う仕上がりとなった。

なお、初回生産限定盤には、3rdアルバム「コントラスト」を掲げて開催した全国ツアー Uru Tour 2023「contrast」ファイナル公演（LINE CUBE SHIBUYA）より、「Love Song」「ハクセキレイ」「恋」「そばにいるよ」の4曲のライブ映像と、「Never ends」「手紙」のミュージックビデオを収録したBlu-rayが付属する。

今年はドラマ・映画など複数の大型タイアップを手がけ、表現の幅を広げ続けるUru。穏やかに寄り添う歌声に新たな温度を宿した今回の「愛」のミュージックビデオは、楽曲のメッセージと呼応し、Uruの音楽が持つ共感性をさらに際立たせる作品となった。

●リリース情報

「プラットフォーム」



配信リンクはこちら

https://uru.lnk.to/YUPhge

New Single

「プラットフォーム」

11月26日発売

【初回限定盤】



価格：￥2,500（税込）

＜BD＞

Uru Tour 2023「contrast」LINE CUBE SHIBUYA

1 Love song

2 ハクセキレイ

3 恋

4 そばにいるよ

MUSIC VIDEO

1 Never ends

2 手紙

【期間限定通常盤（アニメ盤）】



価格：￥2,200（税込）

＜BD＞

1. TVアニメ「永久のユウグレ」Opening Movie＜Non Credit＞

【通常盤】



価格：￥1,200（税込）

＜CD＞※全形態共通

1 プラットフォーム

2 愛

3 エイリアンズ(キリンジ cover)

4 プラットフォーム -instrumental-

5 愛 -instrumental-

CD購入はこちら

https://smar.lnk.to/RbjKJc

店頭特典

Amazon.co.jp：メガジャケ

楽天ブックス：アクリルコースター

セブンネットショッピング：A4ペーパーファイル

Sony Music Shop：アクリルチャーム

アニメイト：ましかくブロマイド

応援店：アーティスト写真柄B3ポスター

※一部対象外の店舗/オンラインショップもございますので、必ずご希望のCDショップでご確認のうえご予約ください。

※オンラインショップにおける早期予約特典に関しましては、必ず早期予約特典付きの記載がある商品カートよりご予約ください。

※オンラインショップにより受付期間が異なる可能性がございます。詳しくはオンラインショップの商品ページをご覧ください。

●作品情報

TVアニメ『永久のユウグレ』

毎週木曜24時26分〜全国同時放送開始

MBS/TBS系28局「スーパーアニメイズムTURBO」枠にて

第0話：9月25日（木）24時26分〜

第1話：10月2日（木）24時26分〜

※以降、毎週木曜24時26分〜※

【スタッフ】

原作：Project FT

監督・シリーズ構成：津田尚克

キャラクター原案：タヤマ碧

キャラクターデザイン：齊藤佳子

音楽：得田真裕

アニメーション制作：P.A.WORKS

【キャスト】

姫神アキラ：梅田修一朗

ユウグレ：石川由依

王真樹トワサ：茅野愛衣

アモル：富田美憂

＜イントロダクション＞

約束は200年越し。けれど相手は、君じゃない君だった。

P.A.WORKSのオリジナル本格ラブストーリー！！

悠久の眠りから目覚めた世界で求婚してきたのは、最愛の彼女にそっくりのアンドロイドだった……。

コールドスリープから目覚めた男子高校生・姫神アキラの目の前には、信じられない光景が広がっていた。戦争によって荒廃した街。国は廃れ、OWELと呼ばれる統一機構によって管理される人々。結婚とはまた違う新しい“エルシー”と呼ばれる制度。かつて自身が生きていた世界からあまりにも様変わりする人々。そんな未来に置き去りにされ愕然とするアキラの前に、彼女は現れた。

「トワサ！？」思わず口に出してしまったその存在は、最愛の彼女に酷似したアンドロイド・ユウグレだった。

彼女は、微笑みながら願うように自身の想いを口にする。

「アキラ……。私と結婚して下さい」

アンドロイドからの突然の求婚に困惑しながらも、アキラはユウグレと共に旅へ出ることを決意する。世界のどこかにいるはずのトワサと再会できると信じて……。

これは新時代を生きる×××と×××が愛を見つける物語。

関連リンク

TVアニメ『永久のユウグレ』公式サイト

https://towanoyuugure.com

Uru オフィシャルサイト

http://uru-official.com