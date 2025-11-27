『小倉 唯 LIVE TOUR 2025 「Love♡Ratory」』神奈川公演のオフィシャルライブレポートが到着！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

声優、そしてアーティストとして活躍する小倉 唯が、2025年11月24日、パシフィコ横浜 国立大ホールにて、『小倉 唯 LIVE TOUR 2025 「Love♡Ratory」』神奈川公演を開催した。

10月19日の千葉公演(市川市文化会館)から始まり、宮城公演(仙台サンプラザホール)、大阪公演(東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール)を巡った今回のライブツアー。昨年に引き続き、パシフィコ横浜での神奈川公演がファイナルとなった。

開演時間の15時を回り、オープニング映像がスクリーンに映し出されると、客席からは一気に歓声が上がる。そして、ピンクを基調としたキュートな衣装に身を包んだ小倉がステージに登場すると、会場の盛り上がりも一気に最高潮。オープニングナンバーは「すうぃ〜と♡ぱーてぃー」で、衣装も「すうぃ〜と♡ぱーてぃー」のLyric Videoで使用されたイラストを再現したものとなっていた。

「I・LOVE・YOU!!」「トキメキWeekend!」と続く中、客席からの熱いコールがさらに会場を盛り上げ、ステージでも4人のダンサーが加わることで、小倉のダンスもより一層の熱を帯びる。

今回のツアータイトルである「Love♡Ratory」は、ライブ翌日に発売されたミニアルバム『Labo-Ratory』にちなんで名付けられたもの。研究所をイメージしたカラフルなステージとなっており、研究所的なイメージから、小倉も「すごく実験的なライブになる」と予告する。

披露された楽曲は『Labo-Ratory』を中心としつつも、ダンスパートやロックパートが盛り込まれるなど、小倉の魅力を前面に押し出した構成。「すうぃ〜と♡ぱーてぃー」同様、「きょんきょん♡らぶぽーしょん」や「治癒治癒ちゅっ♡」など、MUSIC VIDEOで着用された衣装も登場したほか、ステージ上での早着替えに挑戦するなど、衣装面でも観客を楽しませる。ライブ中、2回上映された幕間映像では“ゆい博士”として、様々な実験を披露。楽曲面だけでなく、衣装やダンスなどを含めたステージ演出も急スピードで展開し、息もつかせぬ勢いでライブは加速していく。

『Labo-Ratory』に収録された新曲「True Path」は、“唯メタル”ともいえる新境地。「唯ジャージ〜小倉研究所〜」を身にまとい、拡声器型のマイクを片手に歌い上げる。ライブで初披露した際は、「絶対にぽかんとする…」とドキドキだった心中を明かしつつ、「思っていたよりも楽しんでもらえた」と笑顔を見せる。また、「ドキドキラビリンス」や「Future Strike」は、リアレンジした新バージョンが披露された。

メドレー形式で披露された楽曲も含めて全20曲を披露。目まぐるしく展開したステージもついに終幕を迎えるが、客席からのアンコールの声に応えて、再びステージに姿を現した小倉は、「Magic♡Happy」と「Fightin★Pose」を曲中にコール＆レスポンスやウェーブを交えながら熱唱。告知パートでは、ミニアルバムや「＃ゆいしょ！」公開録音、ファンクラブ情報などのお知らせを行う。そして、新情報として、FC限定のライブツアーを来夏に開催することを発表すると、客席からは大きな歓声と盛大な拍手が巻き起った。

そして、あらためて今回のツアーを振り返り、涙を少し浮かべながら、観客、そしてファンへ感謝の言葉を贈り、「pyu♡a purely」「秘密♡Melody」「Honey♡Come!」の3曲をメドレーで歌い切り、ステージを後にする。しかし、まだまだ満足しきれない観客の「もう一回」コールが巻き起こると、スクリーンにライブのエンディング映像が流れ、そのラストで雪がちらつくと、ステージに小倉が三度登場。雪が降る映像にあわせて「winter tale」、そしてラストにもう一度「治癒治癒ちゅっ♡」を歌い上げ、約3時間近くにも及んだライブファイナルに終止符を打った。

『小倉 唯 LIVE TOUR 2025 「Love♡Ratory」』

2025.11.24 パシフィコ横浜 国立大ホール

＜SET LIST＞

01. すうぃ〜と♡ぱーてぃー

02. I・LOVE・YOU!!

03. トキメキWeekend!

04. ココロテレパシー

05. Caramel Ribbon…

06. きょんきょん♡らぶぽーしょん

07. Empty//Princess.

08. 治癒治癒ちゅっ♡

09. ドキドキラビリンス

10〜11. (メドレー)エンジョイ 〜 PRISM BEAT

12. True Path

13. So☆Lucky

14. Future Strike

15. Wish

16. ハートフォレスト

17〜19. (メドレー)君色のキセキ〜Lovely Happily Shiny Days 〜ハピネス*センセーション

20. Baby Sweet Berry Love 〜Labo-Ratory ver.〜

＜ENCORE＞

21. Magic♡Happy

22. Fightin★Pose

23〜25. (メドレー)pyu♡a purely〜秘密♡Melody〜Honey♡Come!

＜W ENCORE＞

26. winter tale

27. 治癒治癒ちゅっ♡

●リリース情報

小倉 唯 ミニアルバム

『Labo-Ratory』

発売中

【プレミアム盤（数量限定生産）CD＋Blu-ray】

品番：COZX-2202〜3

価格：￥5,000（税込）

【通常盤 CD Only】

品番：COCX-42552

価格：￥2,800（税込）

配信リンクはこちら

https://ogurayui.lnk.to/Labo-Ratory

関連リンク

小倉 唯オフィシャルサイト

https://ogurayui-official.com/