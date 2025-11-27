お笑いコンビ「トミーズ」の雅（65）が、22日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜前9・25）に出演。恩人とのエピソードを振り返った。

この日は番組冒頭から、雅のトークが止まらず。2014年に亡くなられたやしきたかじんさんとの思い出話を語った。先日は夢にまで出てきたといい「逸話が何個かある。あんな人おらへん」と回想した。

ある時、たかじんさんは大阪の街で5階建てほどの雑居ビルを指さし「きょうは、このビル攻めるからな」と宣言した。

5階建てなので20数軒はスナックのあるビルに、さっそうと飛び込み「ガラガラっと入って“ビール2本！”」と注文。飲み終わると、すぐに「チェック」とお会計して、次の店へ。「健もやったやろ？」と雅は相方の健に話をふった。

健も「そうそう。そういう飲み方をたかじんさんはすんねん。ビル一棟を全部」と懐かしそうに思い出を回想。雅も「まあ（1回で）3000円とか、5000円やねんけど、それを25回やる」と話し、「もう13軒目ぐらいで頭おかしくなってくんねん。入って、すぐ“チェック”と言うねん」と酔い潰れた過去を笑った。

健も「スナックでトイレ行って、出てきたらもういない。大変で。勝手に上へ上へ行くから」とビルを上っていった裏話に苦笑いを浮かべていた。