キャンプイン音楽フェスティバル『FUJI & SUN '26』が、2026年6月6日、7日に富士山こどもの国にて開催されることが決定した。

7年目を迎える2026年は開催週を変更し、6月の第1週の2日間に開催。オーバーグラウンドとアンダーグラウンドが絶妙に交錯するジャンルレスなラインナップが、世界に誇る日本文化と芸術の源泉、富士山のふもとに集う。

会場である静岡県富士市 富士山こどもの国は、豊かな自然のエネルギーで満ち溢れる天然の巨大アスレチック。“MUSIC”、“ACTIVITY”、“CAMP”の3つのテーマを軸とした多彩なコンテンツを用意し、身体の中まできれいにしてくれるような澄み切った空気の中、大切な仲間や友人たちとの時間を朝から晩まで思い切り楽しめるよう、毎年工夫を凝らしているという。

また、「キャンプインフェスの楽しさをファミリー層にもっともっと知ってもらいたい！」という思いから、近年は小学生以下の入場を無料とし、キッズ向けのエリアやアクティビティにも一層注力。自然の豊かさに触れながら冒険心を育むことのできる、家族連れレジャーにぴったりの場所で、キャンプをしながら音楽を楽しむという非日常の経験を通し、子どもとの一生の想い出づくりを提供している。

チケット情報やアーティストラインナップは、2026年1月に発表予定とのことだ。

（文=リアルサウンド編集部）