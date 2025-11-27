酒販店とワイナリーが共同開発 味と香りにこだわったワイン「小坂2024」を限定販売 秋田
県内の酒販店とワイナリーが、味と香りにこだわって共同開発した限定ワインが販売されました。
限定販売されているのは「小坂2024」です。
「小坂2024」は、小坂町の小坂七滝ワイナリーの山ぶどう系品種「ワイングランド」をベースに、「ヤマ・ソービニヨン」「ニホンヤマブドウ」「ロゼ」の4種類のワインを1パーセント刻みで混ぜ合わせてつくられます。
味わいに奥行きがあり華やかな香りが特徴で、肉じゃがやすき焼きなど甘みのある料理やクリスマスケーキなどのスイーツにも合うということです。
小坂七滝ワイナリーを運営している、小坂まちづくり株式会社の森浩美社長は「当社のワインとはひと味違う、新たな個性を持つワインに仕上がった。さまざまな食材とのマリアージュを楽しんでいただければ」とコメントしています。
去年はブドウが少なく製造できなかったため、販売は1年ぶりです。
27日から、鹿角市の関小市商店、大館市の筒井商店、秋田市のなるみ酒店で、あわせて500本が限定販売されています。
「小坂2024」は720ml入りで税込み2,530円です。