柏崎刈羽原発をめぐって花角知事が再稼働に「容認」する姿勢を示したことについて稲垣武之所長は11月27日、「身が引き締まる思い」と述べました。稲垣所長は地元の同意を得たあとも原子力規制庁の審査に3週間ほどかかるとの見方を示しました。



東京電力が再稼働を目指す柏崎刈羽原発。すでに6号機で技術的な準備が整っています。再稼働に向けては地元の同意が焦点となる中、花角知事は11月21日、再稼働を「容認」する姿勢を示しました。これを受けて、柏崎刈羽原発の稲垣武之所長は27日の会見で次のように述べました。





〈柏崎刈羽原発 稲垣武之所長〉「知事の発表で非常に厳粛に受け止めておりますし、私自身の引き締まる思いでございます。我々としてはより一層安全性、セキュリティ向上に努めていかなければならないと思っている」花角知事は12月2日に開会する県議会で自身の進退を諮るとしています。議会で過半数を占める自民党はすでに知事を「信任」する方針を決めていて、議会でも「信任」される見通しです。稲垣所長は再稼働に向けたスケジュールについて問われると…〈柏崎刈羽原発 稲垣武之所長〉「我々が再稼働できる判断に至ってから原子力規制庁に対して使用前確認（変更）申請をCR（制御棒）引き抜きの前の申請を出します。実績によれば（規制庁の審査は）3週間から1か月くらいかな。それで申請の認可が下りて試験使用承認で制御棒を引き抜く試験使用承認が出るわけで」ほかの原発の実績では原子力規制庁の審査が約3週間かかるということです。このため県議会での審議を経て年内に地元の同意が得られた場合、早ければ来年1月にも再稼働できる見通しです。