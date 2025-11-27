バスケ日本代表のロスター12名発表…11月28日にW杯予選初戦、瀬川やメイヨは選外

11月27日、日本バスケットボール協会（JBA）は、翌28日に開催される「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window1」チャイニーズ・タイペイ代表（FIBAランキング67位）戦に臨む男子日本代表（同22位）のロスター12名を発表した。

キャプテンを務める渡邊雄太や富樫勇樹（千葉ジェッツ）、馬場雄大（長崎ヴェルカ）、吉井裕鷹（三遠ネオフェニックス）、ジョシュ・ホーキンソン（サンロッカーズ渋谷）らトム・ホーバスヘッドコーチ体制で主軸を担ってきた選手たちは順当にメンバー入り。

また、久しぶりの代表招集となった齋藤拓実（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）、安藤誓哉（横浜ビー・コルセアーズ）、原修太（千葉J）といったBリーグで実績ある選手たちも名を連ねた。

一方で、直前合宿に参加していた選手20名のなかでは、今シーズンから帰化選手となったニック・メイヨ（広島ドラゴンフライズ）、最年少19歳で招集されていた瀬川琉久（千葉J）、昨シーズンのB1王者から唯一参加していた高島紳司（宇都宮ブレックス）ら8名がメンバー入りとはならなかった。

日本代表は28日にホームのGLION ARENA KOBEでチャイニーズ・タイペイ代表（同67位）と対戦。12月1日にはアウェーでチャイニーズ・タイペイ代表と再戦する。

発表されたメンバーの一覧は以下の通り。

◆▼「W杯アジア地区予選Window1」11月28日の日本代表ロスター

#1 齋藤拓実（PG／172センチ／30歳／名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）



#2 富樫勇樹（PG／167センチ／32歳／千葉ジェッツ）



#3 安藤誓哉（PG／181センチ／33歳／横浜ビー・コルセアーズ）



#12 渡邊雄太（SF／206センチ／31歳／千葉ジェッツ）



#18 馬場雄大（SF／196センチ／30歳／長崎ヴェルカ）



#19 西田優大（SG／190センチ／26歳／シーホース三河）



#24 ジョシュ・ホーキンソン（C･PF／208センチ／30歳／サンロッカーズ渋谷）



#30 富永啓生（SG／188センチ／24歳／レバンガ北海道）



#31 原修太（SG／187センチ／31歳／千葉ジェッツ）



#34 渡邉飛勇（PF／207センチ／26歳／信州ブレイブウォリアーズ）



#91 吉井裕鷹（SF／196センチ／27歳／三遠ネオフェニックス）



#99 川真田紘也（C／204センチ／27歳／長崎ヴェルカ）





