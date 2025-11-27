Intel「Nova Lake」で採用のLGA1954ソケット、LGA1700対応クーラーを流用できそう - Noctua談
CPUクーラーの著名ブランドであるNoctuaのFAQページ内に、LGA1954に関する記述が見られたようだ。これによると、Noctua製LGA1700対応クーラーはLGA1954ソケットでも活用できるという。
LGA1954ソケットは、Intel次期デスクトップ向け「Nova Lake」プラットフォームに採用されるとみられている規格。今回このソケットに関して、対応クーラーに関する記述がNoctuaサイト内に見つかったという内容。LGA1954ソケットはLGA1700ソケットに対応するNoctua製クーラーで問題なく利用できるとしており、別途追加の取付部品等も必要ないという。
ちなみにCPUクーラーはソケットが対応していても、ヒートスプレッドの高さや熱くなる場所が世代によって微妙に異なる場合がある。加えて今回明らかになったのはあくまでNoctua製品に関するもので、他社製品のLGA1700対応クーラーがLGA1954ソケットで利用できるかは明言されていない。
