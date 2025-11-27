ËÉ±Ò¶¯²½¤ÎÆÃÊÌÍ½»»6Ãû±ßÄ¶¤ò³ÕµÄ·èÄê¡¡¹ÔÀ¯±¡Ä¹¤¬ÌîÅÞ¤Î»Ù»ýµá¤á¤ë¤â¹ñÌ±ÅÞ¤ÏÈ¿È¯¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¹ÔÀ¯±¡±¡²ñ¡Ê³ÕµÄ¡Ë¤Ï27Æü¡¢ËÉ±Ò¤Î¶¯¿Ù¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡ËÀ¤äÈóÂÐ¾ÎÀïÎÏ¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿1Ãû2500²¯ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó6Ãû2500²¯±ß¡Ë¤ÎÆÃÊÌÍ½»»°Æ¤ò·èÄê¤·¤¿¡£Âî±ÉÂÙ¡Ê¤¿¤¯¤¨¤¤¤¿¤¤¡Ë¹ÔÀ¯±¡Ä¹¡Ê¼óÁê¡Ë¤Ï¹ñÌ±¤ä³ÆÀ¯ÅÞ¤Ë»Ù»ý¤òµá¤á¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Î©Ë¡±¡¡Ê¹ñ²ñ¡Ë¤ÇºÇÂ¿¤ÎµÄÀÊ¿ô¤ò»ý¤ÄÌîÅÞ¤Î¹ñÌ±ÅÞ¤ÏÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÊÌÍ½»»¤ÏÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¤È¤¯¡ËÁíÅý¤¬26Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñËÉÉô¡Ê¹ñËÉ¾Ê¡Ë¤ÎÊóÆ»»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤ÐÍ½»»¤Ï2033Ç¯¤Þ¤Ç8Ç¯´Ö¤«¤±¤Æ¼¹¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¡£¡Â¿ÁØÅª¤ÊËÉ±Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡ÖÂæÏÑ¤Î½â¡×¡ÊT¥É¡¼¥à¡Ë¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤ë¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ä¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤òÆ³Æþ¤·¥¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë£ËÉ±Ò»º¶È¤ò°é¤Æ¡¢Èó¥ì¥Ã¥É¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡ÊÃæ¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¶¡µëÌÖ¡Ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¨¡¤Î»°¤Ä¤ÎÆÃ¿§¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âî»á¤Ï¹ÔÀ¯±¡±¡²ñ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÍêÁíÅý¤¬Á°Æü¤ËÍ½»»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ°Ê¹ß¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¹ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î²È¡¢¹ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤ÎÀ¯ÅÞ¤À¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¹ñÌ±¤ä³ÆÅÞ¤ËÁÊ¤¨¤¿¤¤¤ÈÀâÌÀ¡£º£¤ÏÍ¿ÌîÅÞ¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¹ñ¤ä²È¡¢¤½¤·¤Æ¿Í¡¹¤Î¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë°Ò³Å¤Î·ÁÂÖ¤ÈÉÑÅÙ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëº£¡¢À¯ÉÜ¤ÏËÉ±ÒÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢ÍýÇ°¤¬¶á¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬ÂæÏÑ¤ÈÏ¢ÂÓ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¸ÀµÚ¡£Âè1ÎóÅçÀþ¤ÎºÇ¤âÉÒ´¶¤Ê°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ëÂæÏÑ¤¬¡¢¼«¤é¤ÎËÉ±ÒÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¹ñÌ±ÅÞ¤Ï¡¢Î©Ë¡±¡ÅÞÃÄ¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄ¡Ë¤ÎÍåÃÒ¶¯¡Ê¤é¤Á¤¤ç¤¦¡Ë½ñµÄ¹¤é¤¬Î©Ë¡±¡Æâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡ÖÍêÁíÅý¤ÏÂæÏÑ¤òÂèÆó¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÈãÈ½¡£¹â³Û¤Ê¹ñËÉÍ½»»¤ÇÂæÏÑ¤Î¿Í¡¹¤ò¤Þ¤Ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬ÌäÂê¤Î³Ë¿´¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡ÊÞâ³®æÆ¡¢ÍêÐ²¿º¡¢²¦¾µÃæ¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
