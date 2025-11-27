timelesz寺西拓人、ロケ地・鹿児島に帰還 現地の人からの「おかえり」に感動「すごくあったかい街」
8人組グループ・timeleszの寺西拓人が27日、ロケ場所となった鹿児島市内で行われた映画『天文館探偵物語』（12月5日全国公開）先行公開記念舞台あいさつに大原優乃、肥後遼太郎、西岡徳馬（徳＝旧字体）、新名真郎、諸江亮監督らと登壇した。
【写真】素敵な2ショット！微笑み合う寺西拓人＆西岡徳馬
今作は南九州一の繁華街、鹿児島県の天文館を舞台に、天文館のBARで働く一方、街の人たちの困りごとを解決すべく日々探偵として奔走している主人公・宇佐美蓮（寺西）が、スリ事件をきっかけに天文館エリアの再開発を巡る巨大な陰謀に巻き込まれていく。些細（ささい）な探し物から大きな事件まで、さまざまな事情を抱えた人々の想いに迫りながら、事件を解決していくだけでなく人と人の絆と希望を描いた探偵物語。
改めて撮影中の印象的なエピソードを聞かれ、寺西は「鹿児島の皆さんは、なじみのある景色が皆さんあるんだな、と。その辺に行けば、僕が走ってた場所とかがあるので、聖地巡礼してみてください。中でも、街中を実際に走ったのがすごく楽しかったですね」と明かす。MCから、自身の足で走るシーンだけでなく、路面電車と一緒に走るシーンも緊迫感があったと感想を伝えられると、路面電車と追走する聖地巡礼をイメージした寺西がすかさず「あれはやらないでください！はい。あれはダメですよ」と注意を向け、笑いを誘った。
西岡は、撮影当時初共演だった寺西と現在舞台で共演中のため、その役柄の違いに思いを馳せ「やっぱり寺のいいところ一番出てる。皆さんは、この人（寺西）の外見はよくわかるでしょうけども、内見、内面まではよく知らないでしょ。あの映画に出てくるあの男、そのまんまです。そういう優しい、すてきな男。それが僕が今、何ヶ月か一緒にいて、感じてる」と、主人公の宇佐美蓮が寺西の内面と似ていると述べる。
西岡に主人公と似てすてきな男と言われた寺西は「うれしいですね、本当に」と照れながらも、寺西の撮影初日が西岡演じる政治家と対峙する緊迫感あるシーンで「さすがに怖かったですね」と吐露。一方で「今でこそでもこうして一緒させていただいて、すごくありがたいなと思います」と西岡との縁を噛み締めた。
この日はご当地での舞台あいさつということもあり、寺西と西岡に、鹿児島出身の大原と肥後から鹿児島の観光やグルメを紹介する企画が用意。大原からは「ラーメンですかね、豚骨ラーメン！私、鹿児島に帰ってくると、2日間で3軒ぐらい回ったりするので、お店によって味がまた違ったりもするので、ぜひ楽しんでいただきたい」とアピールする。
そして同じく地元出身の肥後からは「唐船峡（とうせんきょう）のそうめん流し」がおすすめされ、そうめん流し発祥の地で鹿児島以外の県では見かけないことから鹿児島らしいグルメを紹介。しかし関東出身の寺西が知らなかったため肥後が説明していると、西岡が説明をかぶせ始め、「“流しそうめん”はそうめんが流れてるんだけど、鹿児島のは自分が流れてるんです。それがそうめん流し。流れるプールのような感じでね」とウソの説明を展開。寺西が「どういう状況ですか？」と戸惑い、西岡はさらにMCに「西岡さんは召し上がったことは？」と聞かれると「私ですか？！いや〜、まだ流れたことはないですね〜」と冗談を続け、観客を沸かせる場面もあった。
今作ではこうした困っている人を助け合える鹿児島県民の「人情」がテーマになっていることから、この鹿児島で人情や温かさを感じたエピソードを聞かれた寺西は「1年ぶりに鹿児島に来て、スタッフや街の人から『おかえり』って言ってくださるんですよね。それがなんかすごくあったかい街だな」としみじみ。「撮影で2週間くらいだったのに、それでも『おかえり』って言ってくれるんだと、すごく感動しました」と現地の反応に喜びを表していた。
また、ヒロインを演じた大原が「鹿児島ファン拡大アンバサダー」を務めており、また本作への支援もしている鹿児島市より、鹿児島市観光交流局長・堀ノ内勇氏より公開を祝し、映画を代表し諸江亮監督へ花束の贈呈する一幕もあり、穏やかで温かなムードに包まれた。
