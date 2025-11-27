ロバート秋山、まったく新しい“ゴルフ番組”…内容明らかに「こんな面積の山を切り開いているのに、球を打つだけはもったいない」
ゴルフ未経験のロバート・秋山竜次が、まったく新しい“ゴルフ番組”を企画した。月1バラエティー番組『秋山の楽しすぎる約30分』の29日放送回（深0：00 ※東海3県）で「新感覚！ゴルフ場 芝生満喫バラエティ 芝生イイ〜ねっ！」として放送される。
『秋山の楽しすぎる約30分』は、「秋山がやりたい企画を実現する」“とにかく楽しいだけ”の番組。今回は「ゴルフは全くやったことないけど、ゴルフ場という場所に憧れがある」「ゴルフに行く人たちが、ゴルフ場で親交を深めていると聞くが、うらやましい」と語る秋山が、念願の“ゴルフ番組”のパイロット版にチャレンジする。
「新感覚！ゴルフ場 芝生満喫バラエティ 芝生イイ〜ねっ！」という番組タイトルの元、ゴルフ場で芝生を満喫しながら、トークや、秋山考案のゴルフにちなんだゲームを楽しむ。
初回ゲストは、プライベートでもゴルフ好きで知られるFUJIWARA・原西孝幸と元モーニング娘。生田衣梨奈。「この番組、ゴルフしないんですよね…？」「芝生ばっかり見てないで、ゴルフしましょうよ！」と戸惑いを見せる2人だが、秋山はゲストを楽しませることができるのか。
秋山は「こんな面積の山を切り開いているのに、球を打つだけはもったいない」
「もっと木々や動物たち、景色を見てあげないと、山が悲しんでますよ」と語る。
ゲストと、景色を見ながらホールを歩いて回ったり、番組オリジナルの「ゴルしゃべボール」でサイコロトークを展開したり、カートを走らせゴルフ場の山々を楽しんだり、芝生を思いっきり満喫する。
秋山考案の“芝生満喫ゲーム”も続々。「粒ゴルフ」にも挑戦する。ゴルフボールの代わりに小さいビーズを使用してカップインを目指すというもので、秋山VS原西VS生田でプレーするも、球の紛失が続出。スタッフも含め、全員で球を探しながらの「粒ゴルフ」は異様な光景に…。YouTubeとTVerで見逃し配信あり。
■秋山竜次（ロバート）コメント
今回、生粋の芝生が大好き芸人の僕が憧れの「ゴルフ番組」をやる事が実現してうれしかったです。
前から「なんでゴルフはあんなに広大な土地を使って、あんなに小さな球を打つだけなんだ？」という疑問を持っていて、あんな素敵な芝生がたくさんあるのなら「もっと芝生で寝転がったり、ござを敷いてサンドイッチを食べたりしないともったいなくないか？」と思っていたので、今回ようやく、ゴルフ場・芝生を満喫できて夢がかないました。もちろん許可を得た上で！
初めはゴルフをプレーしたそうにしていた、ゲストのお2人も、最終的には、めちゃくちゃ楽しんでくれていた姿も見どころです。ぜひ、ご覧ください。
