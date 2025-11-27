ある日、話題になっていた『猫ちゃんの賢さが分かるおやつのあげ方』を試してみることにした飼い主さん。上手くおやつを食べられるか見守っていると…？予想を上回るまさかの結果には、「絶対に食べるという強い意志を感じますｗ」「力こそパワー！」といった声が寄せられることに。投稿は73万表示を突破し、たくさんの人に笑いを届けています。

【動画：猫に『賢さが分かるおやつのあげ方』を試してみたら…】

アーサーくんの『賢さチェック』をすることに

ある日、Xアカウント『ティアラ ぽわぽわラグドール』に、『猫ちゃんの賢さが分かるおやつのあげ方』を試してみた光景が投稿されました。今回賢さチェックをすることになったのは、ラグドールのアーサーくん。飼い主さんは手のひらにおやつを1つ乗せると、親指と人差し指で輪っかを作り、アーサーくんの前へ差し出します。

このまま正面から食べようとすると顔が輪っかに引っかかってしまうため、賢い猫ちゃんなら指の横から顔を出しておやつを食べられるという遊びなのだそう。

はたして、アーサーくんは輪っかに惑わされず、おやつを食べることができるのでしょうか？

まさかの結果に、笑顔になってしまう人が続出！

そうしてアーサーくんの賢さチェックが開始。飼い主さんがアーサーくんの前に手を差し出してみると、アーサーくんは指で作った輪っかの中にお顔を入れてぐいぐいと押し付けます。

このままではおやつを食べられないことに気づけるかと様子を見守っていると…なんと、アーサーくんは飼い主さんが指で作った輪っかを顔でこじ開け始めたのだとか！まさかの力技に、思わず笑いがこみあげます。（笑）

その光景に、飼い主さんも「まさかの脳筋だった…」と驚愕。予想外の作戦で、たくさんの人を笑顔にしたアーサーくんなのでした。

この投稿は、「ネコにも脳筋っているんやな」「強引すぎるところ好きｗ」「食いしん坊でかわいいです♡」と、たくさんの笑顔を作ることに。

Xアカウント『ティアラ ぽわぽわラグドール』では、そんなおやつ大好きなアーサーくんと、お姉ちゃん猫・ティアラちゃんの日々の様子が投稿されていますよ。

アーサーくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「ティアラ ぽわぽわラグドール」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。