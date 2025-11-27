【最大70％OFF】Kindle Colorsoftで読みたい漫画をより鮮やかに！【Amazonブラックフライデー】セールでお得な読書＆映像体験を！
たった一つの端末でお手軽に漫画や小説を楽しめるAmazon Kindle Paperwhite、さらに色彩にこだわったKindle Colorsoftがセール中！映画やドラマを楽しむためのタブレットも併せて要チェック！
12/1 23:59まで「Amazonブラックフライデー」セールが開催中！ 今なら読書や映画、ドラマを楽しむのにピッタリなグッズがお安く購入できるかもしれません。本記事では、ダ・ヴィンチWeb編集部が特におすすめするセール商品をピックアップしてご紹介します。お買い逃しなく！
■【29%オフ】Amazon Kindle Paperwhite
Amazonブラックフライデーセール特価：19,980円（29%OFF！）
Amazon Kindle Paperwhite
■【25%オフ】New Amazon Kindle Colorsoft
Amazonブラックフライデーセール特価：29,980円（25%OFF！）
New Amazon Kindle Colorsoft
■【50%オフ】Amazon Fire HD 8 タブレット
Amazonブラックフライデーセール特価：7,990円（50%OFF！）
Amazon Fire HD 8 タブレット
■【45%オフ】Amazon Fire HD 10 インチ タブレット
Amazonブラックフライデーセール特価：10,980円（45%OFF！）
Amazon Fire HD 10 インチ タブレット
■【70%オフ】【2025新登場・Android 15 タブレット 大画面】 10インチ タブレット Wi-Fiモデル
Amazonブラックフライデーセール特価：12,660円（70%OFF！）
【2025新登場・Android 15 タブレット 大画面】 10インチ タブレット Wi-Fiモデル
