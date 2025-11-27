ポヤトス退任発表のガンバがゴールラッシュ！ 名和田我空が待望の一発、敵地で東方に５−０圧勝！【ACL2】
11月25日に今季限りでの退任が発表されたダニエル・ポヤトス監督のもと、G大阪がアジアの舞台で快勝を収めた。
現地27日、アジア・チャンピオンズリーグ２のグループステージ第５節で、ガンバ大阪は東方（香港）と敵地で対戦した。
アウェーチームは開始４分、さっそく先制。敵陣右サイドで最終ラインの背後を取った山下諒也がそのまま持ち込み、冷静にシュートを叩き込む。さらに19分、山下のクロスにファーで反応した福岡将太がダイレクトシュートをねじ込む。
33分には３点目を奪取。ニアゾーンに進入した黒川圭介のお膳立てで安部柊斗がネットを揺らした。
後半もG大阪の勢いは止まらない。59分、半田陸の折り返しをデニス・ヒュメットが確実にフィニッシュ。75分には、ボックス内でキープした名和田我空が敵をかわし、強烈なシュートを突き刺す。名和田にとっては嬉しいプロ初ゴールだ。
その後は隙のないゲーム運びでタイムアップを迎えたG大阪。５−０で勝利した。
