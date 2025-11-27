2025年11月25日、中国メディアの斉魯晩報は、江蘇省常州市にある商業施設の屋上に設置された巨大人物像をめぐって、ネット上で「気味が悪い」と議論が起きていることを報じた。

記事は、ネット上で先日、あるネットユーザーが常州市のビルで気味の悪い2体の像が出現したとの書き込みを動画付きで行ったことを紹介。動画には、近くにあるビルの屋上に巨大な人間の像が2体、近隣の集合住宅を見つめるようにたたずんでいる様子が見て取れたと伝えた。

また、コメント欄では夜間に撮影した写真が別のネットユーザーによって提供され、2体の「頭」が一層不気味に見えて「身の毛もよだつほどだ」「悪夢でうなされそうなレベル」「まるでのぞき見しているみたい」といった悪評が寄せられたことを紹介している。



記事によると、これらの像は現地の商業施設にある映画館の外壁に取り付けられた巨大モニュメントで、男女1人ずつが壁をよじ登って屋上から顔を出しているような姿勢になっている。

商業施設の担当者は現地メディアの取材に対して「像は開業時に設置され、すでに10年経つ。当時のデザイナーには何らかの発想があったようだが、具体的に何を表しているかはわれわれも分からない。ただ、最近できたものではないということは間違いない」とコメント。近隣住民からはネット上で騒がれているような苦情は寄せられていないと回答している。



この件について、中国のネットユーザーは「本当に怖い。この商業施設は何を考えているのか」「日本のホラー的な感じがする」「長年設置されていて、なんで今ごろニュースになるのか」「四川省成都市のビルにある壁を登るパンダを模倣したように思えるが、これは単なるホラー」「近隣の住宅の風水に影響してそう」といった感想を残している。（編集・翻訳/川尻）