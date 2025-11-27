タレント・女優で映画コメンテーターのLiLiCo（55）が27日、東京・品川のクラブeXで音楽ライブ「患者・市民大集会〜患者・市民の声を届けよう〜」を開催した。

同ライブはLiLiCoが総合プロデュースを担当。秋元康氏（67）がプロデュースする昭和歌謡グループ「MATSURI」をはじめ、川津武大やK、烏兎 −uto−、CiON、Ms.OOJA、MASK OF GODDESSという総勢7組の豪華アーティスト陣を迎え入れ、歌やダンスのコラボで会場を盛り上げた。

フィナーレでは出演者全員で名曲「That’s What Friends Are For」を歌唱。多幸感にあふれたステージで観客350人を魅了した。

昨年に続き2回目の開催となり、LiLiCoは「本当にお客様がいっぱい。誰を呼ぼうとか、スタッフみんなで考えた」と充実感をにじませた。

「音楽でつながる“医療と社会”」がライブのテーマ。LiLiCo自身もアレルギーやぜんそくを患っていた9歳年下の弟の世話をしていた経験があり、当時は生まれ育ったスウェーデンの音楽やマイケル・ジャクソン、マドンナの楽曲に励まされたという。エンターテインメントの力を信じ、「音楽で元気を届けられるんだよ、支えてあげられるよということを伝えたい」と願いを込めた。