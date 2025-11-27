2025年11月25日（火）から、『SNOWS 新千歳空港 ANA FESTA 千歳ロビー店』での先行発売を皮切りに、新商品のキャラメルチョコレートクッキーパイ『とんとんぱらぱら』が順次販売されています。

北海道発・冬季限定スイーツ『SNOWS』は、冬の訪れとともに11月より今シーズンの販売をスタート！

そして、この冬の新たなラインアップとして、代表商品『スノーサンド』のラングドシャクッキーを贅沢に使ったキャラメルチョコレートクッキーパイ『とんとんぱらぱら』が登場します。

枯れ木を“トントン”叩くと“パラパラ”と落ちる樹皮のように、森に響く音から名付けられた、新商品『とんとんぱらぱら』。

繊細に重ねたパイの香ばしさと、ザクザクとしたチョコレートクッキーの食感。そこにキャラメルのほのかな甘みがとけ合い、ひと口ごとに深い余韻を残す、素材の魅力を重ねた贅沢なお菓子です。

詳細情報

とんとんぱらぱら

価格：1箱4袋入 1,566円

販売期間：2025年11月25日（火）～2026年4月30日（木）

販売店舗：ANA FESTA 千歳ロビー店、SNOWSオンラインショップ

※オンラインショップでの販売期間は2025年11月26日（水）～ 2026年3月31日（火）

北海道Likers編集部のひとこと

素材へのこだわりから“冬季限定スイーツ”ブランドとして展開している『SNOWS』は、常設店を持たず、オンラインショップ及び、各地でのPOP UP STOREにて販売されています。

そんな『SNOWS』から新商品が登場！ ザクザクのチョコレートクッキーに溶け込むキャラメルのほのかな甘み。樹皮のように焼き上げられたキャラメルチョコレートクッキーパイ。

見た目もまるで木の樹皮のように表情豊かで、冬の森を思わせる贅沢なお菓子を、ぜひ味わってみてくださいね！

