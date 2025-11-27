体調不良で欠勤中の独身女子。自宅まで見舞いに来てくれたのは／限界独身女子(26)ごはん4㉖
『限界独身女子(26)ごはん4』（的場りょう/KADOKAWA）第26回【全29回】
就職浪人を経てやっと入社した会社で踏ん張って働いていた柊は、入社して3年で心身ともに疲弊して退職。無職生活も気づけば半年になっていた。食事に美味しさは求めず、カップ麺を食べながら荒れた部屋で無気力な毎日。どんなに憂鬱でも、抗えない空腹と向き合いながら、少しずつ前へ進んでいく。鬱、孤独、たまに飯――。心も体も疲れ切った限界独身女子が、ゆっくりと前に進む様子を描いた『限界独身女子(26)ごはん』。最新4巻から新規エピソードを追加してお届けします！
