卒業後は東京六大学リーグでのプレーを希望する横浜の野中＝横須賀スタジアム

今夏に引退した横浜の３年生が湘南学院と２６日に行った引退試合。今夏の甲子園でベンチ入りメンバーから外された横浜の野中蓮珠（れんじゅ）も出場した。「これまで勝ち負けに真剣に向き合ってきたからこそ、たまにやるこういう野球が楽しい」と野中。「自分が今まで出せなかったことが出せた」と話し、気付きもあったという。

「メンバー落選を言い渡された時の景色は鮮明に覚えている。やってきたことが一瞬で崩れ落ちたような感じだった」。昨秋は副主将と４番を務め、チームの中心的存在だった野中だったが、今夏の神奈川大会では１０打数２安打と結果を残せず、甲子園ではベンチ入りメンバーの入れ替えを告げられた。

不調が長引いた要因は明らかだった。中学時代に所属した愛知・瀬戸シニアの末重重樹前監督が「（野中は）すごく頭の良い選手。だから悩むと、とことん考えてすぎてしまうところがある」と言うように、技術面よりも精神面でもろさが出てしまった。

思い返せば、今春の全国選抜大会。出場選手たちが報道用に回答するアンケートに前兆が現れていた。横浜の選手たちは「将来の夢」の欄で「プロ野球選手」を記載し、野中だけが「社会人野球選手」と記した。「何を目指してやってきたんだと。自分の悪いところが出てしまった一つ」と振り返った野中。真面目な性格が消極的にさせた。

しかし、この引退試合で気付いたことがある。「自分はこれくらいの（楽な）気持ちの方が打てるかも。現役時代ではできなかった自分のスイングが初球からできた」。笑顔でプレーする中で、「らしさ」を取り戻した。

卒業後は東京六大学でのプレーを希望している。「うまさや技術的なことを求めずに、強さと積極的な部分を磨きながら楽しんで野球がやりたい」と野中。晴れやかな気持ちで、高校ラストゲームを終えた。