所得税の減税と現金給付を組み合わせた「給付付き税額控除」をめぐり、自民、維新、立憲、公明の4党の政調会長は27日、国会内で会談しました。

給付付き税額控除をめぐっては、自民・公明が連立政権を組んでいた今年9月に、自民・公明・立憲の3党で制度設計に向けた協議会を立ち上げていました。しかし、政権の枠組みが変わったことなどから、その後協議は行われていませんでした。

今回の協議で、4党は自民・維新・立憲・公明の枠組みで、制度設計のための協議を開始することで合意しました。また、年内に再び実務者協議の場を設けることでも一致しました。

一方、協議の進め方をめぐっては、自民・維新の与党と立憲・公明の野党との間で隔たりが生じています。

高市首相は給付付き税額控除の制度設計について、社会保障の給付と負担のありかたを議論する、与野党と有識者の「国民会議」を発足させて議論したいとの考えを示しています。自民党の小林政調会長も会談後、国民会議が発足した後は、国民会議に議論を一本化すべきとの考えを示しました。

しかし、立憲民主党の本庄政調会長は「野党が行政府の組織に入る必要があるのか」と指摘し、「政府の国民会議とは別のものとして政党間協議を行うべきだ」との考えを示しました。公明党の岡本政調会長も「国民会議での制度設計については違和感を持っているため、議論させてほしい」と慎重な考えを示しています。