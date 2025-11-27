忙しい夜の救世主キターーーッッ！【コストコ】メインディッシュが即完成♡「優秀デリ」

忙しい日の夕食は、手軽に準備を済ませたいところです。【コストコ】では、温めや焼くだけの簡単調理でメインディッシュが完成する「優秀デリ」が、充実のラインナップ。少しでも時短したい時に頼りになりそうです。今回はお肉系のイチオシデリをご紹介します。

レンチン8分で完成！「オレンジチキン」

@costco_hackerさんが「レンチン8分で完成の神デリカ」と紹介するこちら。ごろっとした食べ応えのありそうなチキンです。1パック908gとたっぷり入っており、食べ盛りの子どもがいる家庭にもぴったり。「原材料にオレンジジュースが使われていますが、柑橘の香りはほぼ感じません」とのことで、ご飯との相性も良さそう。

手間のかかったメニューを用意したい時に「きのこクリームミートボール」

トッピングをのせたミートボールがたっぷりと入ったこちらも、@costco_hackerさんによると「電子レンジで温めるだけ」で、少し手間のかかったメニューをサッと用意したい夕食にうってつけです。ミートボールには「濃厚きのこクリーム」を合わせていて、まろやかで風味豊かな味わいが楽しめそう。

ほとんどお肉！？「スタミナ丼の具」

「白米が進む」と@monmon.121さんが語るこちら。「ほとんど肉」というスタミナ丼は、ガッツリ食べたい夕食にちょうど良さそうです。公式サイトによれば「にんにく醤油ベースのタレ」で味付けされていて、調理は「そのまま焼いて」と簡単。物足りない時は野菜を追加すれば、より食べ応えも感じられそうです。

ねぎやごまも入った「プルコギビーフ」

牛肉を食べたい時におすすめしたいこちら。ねぎ・ごまなどが入っていて、お肉のみでないのが嬉しいところ。@costco_goさんによると「味付けされてるのは焼くだけでいいので楽ちん」と、手間いらずで用意できるのが魅力。パッケージによれば、ソースには「梨ピューレ」や「パイナップル」も加えられており、豊かな風味を感じられそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@costco_hacker様、@monmon.121様、@costco_go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino